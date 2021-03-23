«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками

«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой»

Сейчас комплекс используется как агроусадьба. У поместья есть свой сайт, а дома сдаются для отдыха. В целях безопасности территория огорожена двухметровых забором, установлены автоматические ворота, видеонаблюдение и освещение на всем участке. Объект продается со всей “начинкой”, мебелью, полным комплектом лодок, инструментом, спортинвентарём, поэтому предложение может быть интересно не только для жизни, но и для бизнеса. Все, что есть на участке собственник готов продать за $ 170 тыс. или обменять на квартиру в Минске с доплатой.