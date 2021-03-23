﻿ «Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками. 21.by
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«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками

23.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В базе Realt.byпоявилось интересное предложение. На берегу озера Черосово продается комплекс домов с собственным причалом, сауной, мебелью и даже лодками. Площадь участка – 49 соток, цена вопроса – $ 170 тыс. или квартира в Минске. Посмотрите, что собственник готов отдать за столичное жилье.

«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками

49 соток, собственный причал и рыбный пруд

Необычный комплекс находится на берегу озера Черосово в деревне Двор Поречье (170 километрах от Минска). Территория состоит из трех смежных участков, общей площадью 49 соток. Земля в собственности, есть официальные разрешения на два обустроенных причала. По территории участка протекает ручей, а также обустроен пруд с проточной водой глубиной в 3 метра, созданы две дамбы для разведения рыбы. Вокруг усадьбы только озера, леса и несколько соседей.

«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками

Три дома с сауной и зоной барбекю

На участке находится три дома – трехэтажный коттедж площадью 150 “квадратов”, гостевой дом (35 кв.м) и сруб с сауной площадью 45 квадратных метров. Кроме того на территории есть два гаража, плоскостная стоянка, хозпостройка, игровая площадка для детей, застекленная беседка, обустроенная зона барбекю, навесы и пр.Отопление электрическое, канализация местная, есть собственная скважина и станция очистки воды. Со слов продавца, в деревне провели реконструкцию электросетей, поставлена новая подстанция.

«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками

«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой»

Сейчас комплекс используется как агроусадьба. У поместья есть свой сайт, а дома сдаются для отдыха. В целях безопасности территория огорожена двухметровых забором, установлены автоматические ворота, видеонаблюдение и освещение на всем участке. Объект продается со всей “начинкой”, мебелью, полным комплектом лодок, инструментом, спортинвентарём, поэтому предложение может быть интересно не только для жизни, но и для бизнеса. Все, что есть на участке собственник готов продать за $ 170 тыс. или обменять на квартиру в Минске с доплатой.

«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками
«Обменяем на квартиру в Минске с нашей доплатой!» На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками

 
Теги: Минск
 
 
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В базе Realt.by появилось интересное предложение. На берегу озера Черосово продается комплекс домов с собственным причалом, сауной, мебелью и даже лодками. Площадь...
 
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