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Доллар и евро подорожали на торгах во вторник

23.03.2021 14:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Европейская и американская валюты подросли в цене, российский рубль подешевел, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Доллар стал дороже на 0,01%, евро – на 0,02%, российские рубль стал дешевле на 0,02%.

По итогам торгов 23 марта Нацбанк установил следующие курсы:

  • 1 евро – 3,11 белорусского рубля;
  • 1 доллар США – 2,61 рубля;
  • 100 российских рублей – 3,46 рубля.

При установлении курсов валют банки учитываю многие факторы, один из них - спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

По мнению экономиста Ярослава Романчука, курс белорусского рубля к доллару на конец года может дойти до 3,30 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин пояснял, что валюты, которые в прошлом году были фаворитами, постепенно превращаются в аутсайдеров. Речь идет преимущественно о валютах европейских стран, не входящих в зону евро (Болгария, Венгрия, Дания, Польша и другие), а также валютах стран с развивающимися и сырьевыми экономиками, которые будут "падать" по сравнению с "американцем".

В качестве лучшей валюты для сбережений этой весной эксперт назвал американский доллар.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российский рубль во вторник несколько упал в цене, стоимость американского доллара и евро немного подросла.
 
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