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Оперативное совещание о перспективах кожевенной отрасли





А. Лукашенко: никакой приватизации кожевенного завода в Гатово быть не может

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент посещает Минское кожевенное производство Качество сырья, варианты модернизации и инспекция не по маршруту. Глава государства сегодня посещает Минское кожевенное производство. Завод находится за...

Качество сырья, варианты модернизации и инспекция не по маршруту. Глава государства сегодня посещает Минское кожевенное производство.Завод находится за пределами столицы и занимает площадь в 27 га. Однако половина этой территории не задействована. Разобраться с непригодными и пустующими строениями - требование Президента. Окончательного решения пока нет, хотя вопрос поднимался еще в 2014 году. Мнения у руководства предприятия и чиновников разошлись: одни - за снос, другие - за модернизацию и расширение производства. Во время визита Александр Лукашенко ознакомился с технологическим процессом, образцами продукции и готовыми изделиями. Причем отклонился от предложенного на месте маршрута и обошел все цеха.Вопросов хватает: как изменилась работа после модернизации? что сделано после предыдущего посещения? Все это обсуждали на оперативном совещании. Александр Лукашенко отметил, кожевенное производство и животноводческая отрасль в целом - важнейшие направления экономики, и загубить это нельзя. Задача номер один - использовать свое сырье.С предложением о приватизации завода в Гатово выступило правительство. По его мнению, только так можно было решить проблемы на предприятии. Однако глава государства напомнил, что прежде чем продать завод, необходимо согласовать это решение с трудовым коллективом, а затем с местной властью. Но работники завода проголосовали против этого решения. Президент поручил оказать заводу необходимую поддержку. А из предприятий-потребителей сформировать в правительстве рабочую группу. Сегодня же Александр Лукашенко пообщается и с представителями трудового коллектива. Все подробности - в наших следующих выпусках.