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Иркутская область приобретет более 160 тракторов BELARUS

23.03.2021 14:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Иркутская область приобретает более 160 тракторов BELARUS. Речь о лесных машинах - до этого в регион они не поставлялись. Рассматривается также возможность закупки техники для добровольцев, задействованных в тушении лесных пожаров. Также МТЗ заинтересован в организации учебных классов на базе учреждений высшего и среднего профессионального образования Иркутской области. Там будут готовить кадры для эксплуатации техники BELARUS. Парк техники МТЗ в Иркутской области вплотную приблизился к 10 000 единиц. 
 
 
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Иркутская область приобретает более 160 тракторов BELARUS. Речь о лесных машинах - до этого в регион они не поставлялись. Рассматривается также возможность закупки...
 
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