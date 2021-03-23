Кожзавод в Гатово не отдадут «Белвесту», а помогут деньгами и обяжут обувщиков покупать свое сырье

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время правительство должно выработать подходы по развитию Минского производственного кожевенного объединения в Гатово. Такую задачу поставил Александр Лукашенко по итогам визита на МПКО. При этом было однозначно заявлено, что кожзавод не стоит продавать «Белвесту».



Фото: president.gov.by

По словам гендиректора кожзавода Ольги Политико, предприятие расположилось на территории 27 га, однако сегодня половина территории не задействована. Там стоят пустующие и непригодные строения.

Александр Лукашенко спросил у губернатора Минской области Александра Турчина и у своего помощника Александра Косинца, почему до сих пор не решен вопрос с этими территориями.

Мнения у руководства предприятия и чиновников разошлись: одни выступают за снос строений и отдачу земель под новые производства, кто-то считает, что старые цеха необходимо модернизировать и таким образом расширить кожевенное производство. Но окончательного решения нет.

Александр Лукашенко потребовал разобраться с этим вопросом и навести порядок на этой территории, чтобы земли не пропадали.

Несколько лет назад на МПКО была проведена масштабная модернизация, но, как оказалось, результаты, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. На это большое влияние оказала и конъюнктура рынка. В предыдущие годы у отечественных производителей обуви были большие планы по выпуску продукции, на что и рассчитывал кожевенный завод в Гатово. Однако эти планы не были выполнены, соответственно предприятие реализовало меньший объем кожи, чем ожидалось. Да и в целом белорусские производители предпочитают зарубежное сырье, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина признала, что отрасль работает недостаточно эффективно.

По словам вице-премьера Юрия Назарова, есть предложение создать кожевенно-обувной производственно-торговый холдинг под эгидой одного из производителей. Это позволит решить все проблемы завода в Гатово. Ранее планировалось, что производство отойдет «Белвесту».

— У нас 78 потребителей кожи. А вы хотите сырье отдать одному. Где тут добросовестная конкуренция? — спросил Лукашенко.

Он напомнил, что прежде чем продать завод, необходимо согласовать это решение с трудовым коллективом, а затем с местной властью. Однако работники завода проголосовали против этого решения, а у облисполкома нашлись замечания к проекту.

— Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Переработка кожевенного сырья — это стратегическая отрасль нашей страны, — подчеркнул Лукашенко. — Мы не можем, какой бы ни был хороший человек, в одни руки отдавать все сырье. Вы же понимаете, к чему это может привести.

При этом он добавил, что условия приватизации МПКО «были не самые лучшие для предприятия и государства».

Ольга Политико заверила, что кожзавод в Гатово может обеспечить отечественных потребителей сырьем. Но развитию завода мешают «висящие на шее» 8 млн рублей задолженности перед мясокомбинатами за поставленное сырье.

Александр Лукашенко, заслушав мнения всех заинтересованных сторон, поручил правительству оказать необходимую поддержку заводу в Гатово, чтобы он смог сосредоточиться на своей работе. Для этого надо поддержать предприятие финансово: выделить около 8−9 млн рублей на выплату просроченной задолженности перед мясокомбинатами, а также 2,5 млн долларов на строительство очистных сооружений: без решения этого вопроса предприятие не сможет нормально функционировать. Но и перед самим предприятием Александр Лукашенко поставил конкретные задачи по развитию производства. «Я приеду через год, и не дай Бог, эта песня сохранится», — предупредил он.

Одна из проблем кожевенной отрасли — высокий импорт сырья. Александр Лукашенко поручил из предприятий — потребителей кожи сформировать в правительстве рабочую группу. Эти предприятия должны сориентировать завод в Гатово на выпуск продукции, в которой они нуждаются, чтобы в итоге перейти на потребление отечественного сырья.

— В правительство на этой неделе пригласите всех потребителей, создайте «корпорацию». Их задача — заставить руководителя этого предприятия [в Гатово] делать то, что им нужно. Но при этом они в течение года должны прийти к тому, чтобы потреблять только белорусское сырье, — подчеркнул Лукашенко.

В своеобразную ассоциацию, помимо производителей кожаных изделий, также можно включить мясокомбинаты (поставщиков кожевенного сырья) и самих переработчиков. Так, по его мнению, может быть выработана единая политика по развитию кожевенной отрасли, чтобы уменьшить объемы импорта.

Стоит отметить, что в 2013 году холдинг «Марко» приобрел на льготных условиях Витебский меховой комбинат.

Затем правительство предлагало «Белвесту» объединиться в крупный холдинг с минским «Лучом» и МПКО. При этом хозяева витебской обувной фабрики говорили , что в этом альянсе «не все так просто, как видится со стороны».

В 2019 году государство вышло из состава владельцев «Белвеста». Структура Юрия Суманеева и Дмитрия Гонцова пообещала за 3 года увеличить объем производства до 3 млн пар обуви в год. Реализация этого инвестпроекта оценивалась в 100 млн рублей. Гендиректор и совладелец фабрики Юрий Суманеев отмечал, что «Белвесту» необходимы новые инвестиции, но финансовые институты, инвестфонды готовы работать только с полностью частными компаниями.

В 2020 году пандемия вызвала проблемы со сбытом у обувных предприятий.