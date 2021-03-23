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В Африке задержали белорусского бизнесмена Зигмана, который дружит с Шейманом
23.03.2021 15:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Демократической Республике Конго (ДРК) задержали белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Об этом
По информации СМИ, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой.
Близкий к действующей администрации президента ДРК Феликса Чисекеди источник подтвердил факт задержания Зингмана. Он сказал, что после встречи с Кабилой Зингман вылетел из Киншасы в Лубумбаши, где был допрошен полицией о его бизнесе в ДРК. Источник утверждает, что он не смог объяснить причину нахождения в Конго.
По данным СМИ, Зингман имеет двойное гражданство США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут удерживать его».
Другой источник в ДРК утверждает, что Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту, отношения которого с его преемником считаются напряженными. Источник сказал, что нет никаких доказательств того, что Кабила приглашал на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию.
Александр Зингман был длительное время непубличным человеком, и о его существовании мало кто знал в Беларуси. Однако все изменилось в январе 2019 года, когда он
Зимбабвийские СМИ называли Зингмана то «советником» главы УДП Виктора Шеймана, то известным белорусским бизнесменом. Дело в том, что Александр Лукашенко поручил Шейману курировать африканское направление. Во время командировок управляющего делами президента Беларуси в Африку Зингмана часто видели с Шейманом и его сыном Сергеем.
В Беларуси Александр Зингман был более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске. Позже появилась информация, что этот бизнесмен занимается поставками машиностроительной и военной техники в страны Африки. Зингман всегда отрицал свою причастность к сделкам с оружием в Замбии и Зимбабве.
Африканские СМИ
В октябре 2020 года Александр Зингман
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По данным СМИ, Зингман имеет двойное гражданство США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве...
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