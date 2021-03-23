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Президент: Никакой приватизации кожевенного завода в Гатове быть не может
23.03.2021 16:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Качество сырья, варианты модернизации и инспекция не по маршруту. Глава государства сегодня посетил Минское кожевенное производство. Во время визита Александр Лукашенко ознакомился с технологическим процессом, образцами продукции и готовыми изделиями. Причем, как это часто бывает, отклонился от предложенного на месте маршрута и обошел все цеха. Вопросов немало: как изменилась работа после модернизации? Что сделано после предыдущего посещения?
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Уже в беседе с сотрудниками предприятия Глава государства рассказал, что поручил сформировать своеобразную ассоциацию. В нее войдут мясокомбинаты - поставщики кожсырья, переработчики и предприятия - потребители кожи. Производители кожаных изделий должны сориентировать завод на выпуск продукции, в которой они нуждаются и которая бы их устраивала по всем параметрам, чтобы в итоге перейти на потребление отечественного сырья. Принимать те или иные меры по защите собственного рынка будут аккуратно, чтобы не навредить партнерским отношениям с другими государствами.
Заводчане также спросили Александра Лукашенко, не планирует ли наша страна поддержать тренд некоторых европейских стран в пользу искусственных материалов. Но Беларусь не откажется от производства изделий из натуральной кожи. Обсудили и вопросы пенсионного обеспечения. Новых решений в этом плане в стране не предвидится. Затронули вакцинацию и тему исторической памяти. По итогам поездки приняты конкретные решения.
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Качество сырья, варианты модернизации и инспекция не по маршруту. Глава государства сегодня посетил Минское кожевенное производство. Во время визита Александр...
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