"Чтобы переехать, надо снести несущую стену и объединить две квартиры". Многодетная семья, в которой растет ребенок с синдромом Дауна, рассказала об образовании сына, его будущем и новом жилье

Родителям приходилось самим узнавать, какие обследования необходимо проходить Денису. Детей, которым поставили диагноз еще в роддоме, сразу отправляли на медицинский осмотр всех органов. А о том, что Дениса нужно водить в Центр раннего вмешательства, который занимается педагогическими вопросами, родители узнали, когда малышу было 8 месяцев. Там родители и познакомились с другими семьями. К сожалению, до сих пор важная информация передается от одних родителей к другим.

- Денис хорошо развивался, мы не хотели его отдавать в специализированный сад, но интеграцию в общественном саду еще попробуй добейся! Умоляла заведующую год, и она все-таки пошла нам навстречу, мы попали в интегрированную группу. Поначалу он не влился, часто болел. А вот последний год перед школой, когда в группу уже пришла Настя и сменились воспитатели, он преобразился, с удовольствием туда ходил.

«За 15 минут общения психиатр поставила ему умственную отсталость»

После детсада родителям и Денису пришлось столкнуться еще с одной трудностью - медицинской комиссией. Ребенок проходит ряд медицинский осмотров, посещает в том числе психолога и психиатра. Опираясь на результаты теста Векслера (тест на интеллект), психиатр выставляет диагноз. Так Денису поставили легкую умственную отсталость.