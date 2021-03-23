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Люди с госфлагами пикетировали посольства США и Украины. Дипмиссия США призвала разрешить пикеты всем

23.03.2021 17:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 23 марта люди с государственными флагами устроили пикеты возле посольств США и Украины. Посол Украины Игорь Кизим вышел к протестующим, а дипмиссия США посоветовала белорусским властям разрешить мирно выражать свое мнение всем.


Фото: Белсат

Возле посольства США люди с государственными флагами в масках (некоторые и в солнцезащитных очках) держали плакаты «Нет оправдания нацизму», «Байден, крепче держись за перила», «Цветные революции в Беларуси не пройдут».

В американской дипмиссии прокомментировали это собрание.

«Власти позволили мирным демонстрантам собраться и критиковать США возле посольства. Мы поддерживаем право на собрания и мирное выражение своего мнения. В преддверии Дня Воли мы призываем власти распространить эти права на всех белорусов — без милицейского насилия и задержаний», — такая запись была опубликована в Twitter посольства США в Беларуси.

Митинговали сегодня и возле посольства Украины. Несколько человек, окруженные журналистами государственных СМИ, держали плакаты «Евромайдан бренд Украины», плакат президента Украины Владимира Зеленского с надписью «Украина — мировая соросиная (видимо, автор плаката имел в виду „Фонд Сороса“ — прим. TUT.BY) ферма» и другие.

Видео: телеграм-канал ОНТ

К митингующим вышел посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, который попытался пообщаться с собравшимися, но диалог не задался. У дипломата громко требовали не вмешиваться во внутренние дела Беларуси и скандировали «Украина, прекрати войну». На слова дипломата внимания собравшиеся не обращали.

Отметим, что покричав у посольства Украины, участники пикета отправились в здание по адресу Киселева, 24 (это в 500 метрах от посольства). На входе участники акции дружно сдали плакаты и флаги, после вошли внутрь. В здании по Киселева, 24 находится минский городской комитет БРСМ.

 
 
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Во вторник, 23 марта люди с государственными флагами устроили пикеты возле посольств США и Украины. Посол Украины Игорь Кизим вышел к протестующим, а дипмиссия США...
 
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