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Судят лидера ОГП Козлова. Ночь он провел на Окрестина в одноместной камере, в которой держат 8 человек
23.03.2021 18:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Центрального района идет суд над главой ОГП Николаем Козловым. Его судят по административной статье 24.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»), сообщили TUT.BY в пресс-службе ОГП. Как рассказал в суде Козлов, ночь он провел на Окрестина в одноместной камере, где содержится 8 человек.
Судья Дмитрий Карсюк. Суд идет по Скайпу. Связь плохая, прерывается.
Николай Козлов ходатайствует, чтобы отложили разбирательство для оказания ему надлежащей медицинской помощи. Глава ОГП рассказал, что он плохо себя чувствует, у него повышенное давление: со вчерашнего дня он сидел в одноместной камере, в которой находится 8 человек. На пол камеры плеснули примерно 20 литров концентрированного раствора хлорки. Николай Козлов считает, что не может полноценно участвовать в процессе.
— Ходатайствовал, чтобы ему дали возможность ознакомиться с материалами дела. Судья сказал, что это ходатайство удовлетворяется таким образом, что с материалами он будет знакомить путем оглашения материалов в процессе. В данный момент — перерыв, Николаю меряют давление, — рассказали в пресс-службе партии.
(Будет дополнено)
Напомним, 22 марта руководитель ОГП Николай Козлов перестал выходить на связь: как сообщается, он направлялся к своему другу, но так и не доехал. До этого Козлов написал, что если не появится в течение 15 минут, то это означает, что его задержали. Позже оказалось, что Козлов находится в ИВС на улице Окрестина.
Ранее в отношении Николая Козлова
До этого, в феврале, на Козлова
Как рассказывал TUT.BY Николай Козлов, уголовное дело возбудили именно из-за дела Координационного совета.
— Это связано с делом против Координационного совета, на допросы по нему меня в качестве свидетеля вызывали три раза. Что я там мог разгласить, не знаю. Ничего сколько-нибудь секретного разгласить я не мог, потому что ничего такого не знаю и был аккуратен в этом смысле. Единственное, что я мог разгласить, — это то, что дело сфабриковано, но это и так и все знают, что невиновные люди сидят — все знают. Это единственный секрет Полишинеля, который я мог разгласить. Я нахожусь в Минске, я намерен посетить следователя и все выяснить, — рассказал Козлов.
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Судят лидера ОГП Козлова. Ночь он провел на Окрестина в одноместной камере, в которой держат 8 человек
Козлова судят за неповиновение сотруднику милиции.
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