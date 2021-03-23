Судят лидера ОГП Козлова. Ночь он провел на Окрестина в одноместной камере, в которой держат 8 человек

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района идет суд над главой ОГП Николаем Козловым. Его судят по административной статье 24.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»), сообщили TUT.BY в пресс-службе ОГП. Как рассказал в суде Козлов, ночь он провел на Окрестина в одноместной камере, где содержится 8 человек.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Судья Дмитрий Карсюк. Суд идет по Скайпу. Связь плохая, прерывается.

Николай Козлов ходатайствует, чтобы отложили разбирательство для оказания ему надлежащей медицинской помощи. Глава ОГП рассказал, что он плохо себя чувствует, у него повышенное давление: со вчерашнего дня он сидел в одноместной камере, в которой находится 8 человек. На пол камеры плеснули примерно 20 литров концентрированного раствора хлорки. Николай Козлов считает, что не может полноценно участвовать в процессе.

— Ходатайствовал, чтобы ему дали возможность ознакомиться с материалами дела. Судья сказал, что это ходатайство удовлетворяется таким образом, что с материалами он будет знакомить путем оглашения материалов в процессе. В данный момент — перерыв, Николаю меряют давление, — рассказали в пресс-службе партии.

(Будет дополнено)

Напомним, 22 марта руководитель ОГП Николай Козлов перестал выходить на связь: как сообщается, он направлялся к своему другу, но так и не доехал. До этого Козлов написал, что если не появится в течение 15 минут, то это означает, что его задержали. Позже оказалось, что Козлов находится в ИВС на улице Окрестина.

Ранее в отношении Николая Козлова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 407 (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания) Уголовного кодекса Беларуси.

До этого, в феврале, на Козлова был составлен протокол по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), ему дали 15 суток после того, как он третий раз подряд отказался давать подписку о неразглашении во время допроса в Следственном комитете по делу Координационного совета. По этому делу глава ОГП проходит в качестве свидетеля.

Как рассказывал TUT.BY Николай Козлов, уголовное дело возбудили именно из-за дела Координационного совета.

— Это связано с делом против Координационного совета, на допросы по нему меня в качестве свидетеля вызывали три раза. Что я там мог разгласить, не знаю. Ничего сколько-нибудь секретного разгласить я не мог, потому что ничего такого не знаю и был аккуратен в этом смысле. Единственное, что я мог разгласить, — это то, что дело сфабриковано, но это и так и все знают, что невиновные люди сидят — все знают. Это единственный секрет Полишинеля, который я мог разгласить. Я нахожусь в Минске, я намерен посетить следователя и все выяснить, — рассказал Козлов.