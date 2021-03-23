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ЕЭК разрешила Минску продлить регулирование цен на социальные товары
23.03.2021 18:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала Беларуси продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары, сообщила в
Ранее стало известно, что ЕЭК уведомила белорусскую сторону о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС в сфере розничной торговли. В частности, претензии у ЕЭК вызвало наличие обязательного ассортимента белорусских товаров.
В свою очередь в МАРТ
Беларусь не создает барьеров
"На 17 товарных позиций срок продлевается до 29 июня с 1 апреля, т.е. на 90 дней. Это и на свежемороженую рыбу, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречку и другие товары", - уточнила помощник главы ЕЭК.
По ее словам, полный перечень товаров прописан в постановлении МАРТ от 28 декабря 2020 года №83.
Также продлен срок на рыбные консервы на 41 день – с 20 мая по 29 июня включительно. "Введение временных мер не создало барьера для входа на рынок Беларуси для других стран Союза", - заверила Ия Малкина.
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