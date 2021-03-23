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Президент пообщался с коллективом кожевенного завода в Гатове
23.03.2021 18:49 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Качество сырья и варианты модернизации обсудили сегодня на Минском кожевенном производстве во время посещения его Главой государства. Причем, как это часто бывает, Александр Лукашенко отклонился от предложенного на месте маршрута и обошел все цеха. Несколько лет назад на заводе в Гатове провели масштабную модернизацию, но цели, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. Правительство выступило с предложением о приватизации завода, чтобы таким образом решить проблемы. Однако
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Качество сырья и варианты модернизации обсудили сегодня на Минском кожевенном производстве во время посещения его Главой государства. Причем, как это часто...
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