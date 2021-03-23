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Президент пообщался с коллективом кожевенного завода в Гатове

23.03.2021 18:49 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Качество сырья и варианты модернизации обсудили сегодня на Минском кожевенном производстве во время посещения его Главой государства. Причем, как это часто бывает, Александр Лукашенко отклонился от предложенного на месте маршрута и обошел все цеха. Несколько лет назад на заводе в Гатове провели масштабную модернизацию, но цели, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. Правительство выступило с предложением о приватизации завода, чтобы таким образом решить проблемы. Однако Президент категорически против такого решения.

От кадровых решений отдельных руководителей спасла пандемия - условия работы были в этот период сложнее. В противном случае некоторым пришлось бы остаться без портфелей. По итогам визита на предприятие приняты конкретные решения. Глава государства поручил сформировать своеобразную ассоциацию. В нее войдут мясокомбинаты - поставщики кожсырья, переработчики и предприятия - потребители кожи. Производители кожаных изделий должны сориентировать завод на выпуск продукции, в которой они нуждаются и которая бы их устраивала по всем параметрам, чтобы в итоге перейти на потребление отечественного сырья. Спрос за данными поручениями и впредь будет жестким. Глава государства пообещал побывать на предприятии снова в начале следующего года.

 
 
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Качество сырья и варианты модернизации обсудили сегодня на Минском кожевенном производстве во время посещения его Главой государства. Причем, как это часто...
 
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