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МИД Беларуси оказывает помощь задержанному бизнесмену Александру Зингману
23.03.2021 20:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МИД Беларуси прокомментировали задержание в Демократической Республике Конго (ДРК) белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.
— Да, конечно, мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим, — сообщил Анатолий Глаз.
Напомним, 23 марта стало известно
По данным СМИ, Зингман имеет два гражданства — США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут его удерживать».
Александр Зингман был длительное время непубличным человеком, и о его существовании мало кто знал в Беларуси. Однако все изменилось в январе 2019 года, когда он
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- Да, конечно, мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства,...
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