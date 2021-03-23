МИД Беларуси оказывает помощь задержанному бизнесмену Александру Зингману

Источник материала: Tut.by

В МИД Беларуси прокомментировали задержание в Демократической Республике Конго (ДРК) белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.

— Да, конечно, мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим, — сообщил Анатолий Глаз.

Напомним, 23 марта стало известно о задержании в ДРК Александра Зингмана. По информации СМИ, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой.

По данным СМИ, Зингман имеет два гражданства — США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут его удерживать».

Александр Зингман был длительное время непубличным человеком, и о его существовании мало кто знал в Беларуси. Однако все изменилось в январе 2019 года, когда он стал почетным консулом Зимбабве в Минске. Зимбабвийские СМИ называли Зингмана то «советником» главы УДП Виктора Шеймана, то известным белорусским бизнесменом. В Беларуси Александр Зингман был более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске.