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Президент посетил кожевенный завод в Гатове

Проблемы кожевенной отрасли

Президент: Никакой приватизации кожевенного завода быть не может

Государство финансово поддержит кожевенный завод

Президент поручил решить кадровые проблемы на заводе в Гатове

А. Лукашенко рассказал о стратегии развития завода его коллективу

А. Лукашенко о перспективах кожевенной отрасли: никто не откажется от натуральной кожи

Президенту подарили кожаную карту Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оперативное совещание о перспективах кожевенной отрасли Беларуси прошло в Гатове Производителей кожаных изделий объединят в ассоциацию, а крупнейший в стране переработчик получит поддержку. Такие поручения сегодня дал Президент, посещая...

Производителей кожаных изделий объединят в ассоциацию, а крупнейший в стране переработчик получит поддержку. Такие поручения сегодня дал Президент, посещая кожевенный завод в Гатове. Эта отрасль стратегическая для белорусской экономики. Она может и должна приносить большую отдачу, уверен Президент. Для этого созданы все условия - своего сырья хватает, а предприятия обновили производства. Но кожевенники по-прежнему в долгах, а потенциальные потребители выбирают импортную кожу.По итогам сегодняшнего разговора в Гатове приняты конкретные решения, а от кадровых изменений отдельных руководителей спасла лишь пандемия. Условия работы действительно были сложнее. В противном случае некоторым пришлось бы остаться без портфелей.Так почему белорусская кожа остается невостребованной? Ждать ли приватизации предприятия в Гатове? И какой видят стратегию будущего развития отрасли?продолжит.В нашем деле всегда есть место экспериментам, говорят на кожевенном заводе в Гатове. И проводят нас в специальный цех (его так и называют - экспериментальный), где колдуют над новыми видами готовой кожи. Здесь каждый месяц на-гора выдают десятки новых образцов.И это, кстати, один из самых дорогих образцов. Специальная отделка, которая требует куда больше технологических операций и химреактивов, чтобы после при желании обувщики придали ей в буквальном смысле лоска.У каждой кожи своя цена. Сегодня она во многом диктует спрос. Это вопрос конкуренции. Преимущество для белорусского завода не всегда очевидное, особенно когда речь идет о малых партиях кожи. Директор разводит руками: мол, предприятие-то масштаба даже не средней руки. Но такова реальность: заказчик сегодня капризный. Клиент ведь хочет эксклюзивную пару. Какой смысл штамповать как под копирку тысячи единиц обуви? Или сумок? Страшный сон для покупателя.Как удержаться на плаву, когда штормит мировые рынки, а COVID упорно держит оборону? В Гатове сегодня обсудили на высшем уровне. Александр Лукашенко знает: кожевенный бизнес, пожалуй, всегда был делом непростым. То посредники тянули экономические соки, то сырье массово вывозили и продавали за гроши, то модернизация влетела в копеечку. Так оправдались ли вложения? Пожалуй, это главное, что интересует Президента. Но в докладах чиновников такой уверенности нет: кто-то пеняет на менеджмент (мол, за 5 лет уже шестой руководитель), а кто-то - на смежные предприятия. Ведь когда принимали решение обновиться, мечтали: обувщик заберет все объемы.Получается, в стране, где в достатке своего сырья, обувные компании работают на импортной коже. И каждый год эти затраты приближаются к четверти миллиарда долларов. Везут в основном из России и Турции. Логичный вопрос: зачем такая модернизация, которая не решила ни одной из задач? И чем наша кожа так не по нраву заказчикам? Профильный вице-премьер скажет просто: бизнес считает деньги.Президенту сегодня покажут, что выходит с конвейеров в Гатове. Цвета, фактуры. Расскажут о покупателях. Вот специальная обувь: Россия такую берет на ура. А вот модельная. И здесь с обувщиками договориться сложнее. Глава "Белвеста" скажет даже не о ценах на готовое кожсырье. Белорусская кожа по-своему хороша, но пригодна не для всякой обуви.Сегодня Гатово берет в переработку 60 % всех объемов сырья. Масштаб даже не средней руки. Другое дело, что до готовой кожи с высокой добавленной стоимостью доходит едва ли половина. Остальной полуфабрикат продают за рубеж. Деньги быстрые, но доход невысок. И это еще одна головная боль отрасли. В итоге ни полной переработки, ни потребления. Не справились, скажет Александр Лукашенко, объединяя чиновников и бизнес за круглым столом. Нужны новые решения. Важная ремарка: это не приватизация в чистом виде, как предлагали в правительстве. В этом деле вообще порядок четкий. Но следовал ли ему Кабинет министров?Кто претендовал? Вовсе не тайна за семью печатями. Планировали, что производство в Гатове перейдет "Белвесту". Но Президент уверен: должно быть по справедливости! Потенциальных потребителей кожи ведь порядка восьми десятков. Если все замкнется на одном, пусть и крупном производителе, как знать, каково будет остальным предприятиям? Вопрос, кажется, закрыт. Александр Лукашенко предлагает первым делом решать самые насущные - долговые - проблемы завода.В итоге - Гатову помогут. Закроют долги за поставленные мясокомбинатами кожи, (Президент даже поручит Минсельхозпроду снизить цены на сырье!), профинансируют строительство очистных сооружений. Это пряник. Но будет и кнут.Для губернатора области особая задача - кадры. Которые решают все (и в Гатове тоже). Дефицит не то чтобы острый, но хорошему специалисту будут рады. И решение предложено. Проверено: работает! Осталось воплотить.Напоследок глава "Белвеста" еще раз напомнит о качестве белорусской кожи. Мол, готовы подставить плечо даже если речь не о смене формы собственности. В Гатове нужны технологии выделки и компетенции. Завод, который сам занимается доработкой кожи под свои запросы и знает наверняка, что нужно обувщикам, готов тиражировать опыт. Не ради личной выгоды, для общего дела. Президент обещает поддержку.Об итогах Президент первым делом расскажет коллективу завода. Общение - традиция рабочих поездок, как и то, что кардинальные решения о судьбе промышленных гигантов всегда принимают с оглядкой на их работников. Частника в Гатове не ждут. И точка. Но заводу нужны партнеры.Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Если государство не справляется с каким-то предприятием, тогда можно пойти на приватизацию. Но в данном случае в этом нет необходимости. Государство может решить оставшиеся здесь проблемы. Попросили приватизировать предприятие и предоставить огромные льготы - это значит, налоги платить не будут. А льготы равны той сумме, которую мы должны вложить в модернизацию. Какой же смысл? Поэтому все решения приняты для того, чтобы вы могли работать".Потребители кож будут заточены под белорусское сырье, добавляет Александр Лукашенко. Поставки каждого импортного дециметра придется согласовать: обосновать, зачем закупать российскую или турецкую кожу. Аргумент должен быть весомым. Но эта работа будет ювелирной.Мода диктует кожевенникам цвета и фактуры. Под ее влиянием порой целые направления развития. Кто-то хочет сэкономить, осознанно отказываясь от натурального сырья, а кто-то следует экотрендам. Зеленые находят своих сторонников. Но могут ли такие идеи поставить под удар кожевенный бизнес? Вопрос из зала.Что касается призывов экологов и защитников животных, Александр Лукашенко констатировал, что люди не откажутся от употребления в пищу мяса, соответственно, будут и шкуры, которые надо перерабатывать.Мажорной нотой в серьезном разговоре в Гатове стал презент Президенту от работников предприятия. Есть в Беларуси такая традиция. Подарок со смыслом, скажет директор. И не нуждается в комментариях.Итак, главные решения сегодня приняты. Чтобы сапожник не был без сапог! В кожевенном и обувном деле всегда нужна своя пара. И предприятиям придется работать в единой связке. Исполнителям дали год на решение всех проблем. Президент проверит. Без скидок на былые долги, кризис или пандемию.