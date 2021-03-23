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Оперативное совещание о перспективах кожевенной отрасли Беларуси прошло в Гатове
23.03.2021 22:53 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПроизводителей кожаных изделий объединят в ассоциацию, а крупнейший в стране переработчик получит поддержку. Такие поручения сегодня дал Президент, посещая кожевенный завод в Гатове. Эта отрасль стратегическая для белорусской экономики. Она может и должна приносить большую отдачу, уверен Президент. Для этого созданы все условия - своего сырья хватает, а предприятия обновили производства. Но кожевенники по-прежнему в долгах, а потенциальные потребители выбирают импортную кожу.
По итогам сегодняшнего разговора в Гатове приняты конкретные решения, а от кадровых изменений отдельных руководителей спасла лишь пандемия. Условия работы действительно были сложнее. В противном случае некоторым пришлось бы остаться без портфелей.
Так почему белорусская кожа остается невостребованной? Ждать ли приватизации предприятия в Гатове? И какой видят стратегию будущего развития отрасли? Ольга Анищенко продолжит.
В нашем деле всегда есть место экспериментам, говорят на кожевенном заводе в Гатове. И проводят нас в специальный цех (его так и называют - экспериментальный), где колдуют над новыми видами готовой кожи. Здесь каждый месяц на-гора выдают десятки новых образцов.
И это, кстати, один из самых дорогих образцов. Специальная отделка, которая требует куда больше технологических операций и химреактивов, чтобы после при желании обувщики придали ей в буквальном смысле лоска.
У каждой кожи своя цена. Сегодня она во многом диктует спрос. Это вопрос конкуренции. Преимущество для белорусского завода не всегда очевидное, особенно когда речь идет о малых партиях кожи. Директор разводит руками: мол, предприятие-то масштаба даже не средней руки. Но такова реальность: заказчик сегодня капризный. Клиент ведь хочет эксклюзивную пару. Какой смысл штамповать как под копирку тысячи единиц обуви? Или сумок? Страшный сон для покупателя.
Ольга Политико, гендиректор ОАО "Минское производственное кожевенное объединение": "Мощности предприятия рассчитаны на крупные партии. Надо усиливать выпуск артикулов, которые востребованы в больших объемах. И мы говорим не только о рынке Беларуси. Именно экспортный потенциал хороший у этих артикулов. Это различные виды подкладок, красты, кожа для выпуска специальной рабочей обуви. Конечно, если мы говорим о мелких партиях, это вопрос цены. Мы можем сделать эксклюзивные виды кожи, но цена другая, потому что больше затрат на меньший объем продукции".
Президент посетил кожевенный завод в ГатовеКак удержаться на плаву, когда штормит мировые рынки, а COVID упорно держит оборону? В Гатове сегодня обсудили на высшем уровне. Александр Лукашенко знает: кожевенный бизнес, пожалуй, всегда был делом непростым. То посредники тянули экономические соки, то сырье массово вывозили и продавали за гроши, то модернизация влетела в копеечку. Так оправдались ли вложения? Пожалуй, это главное, что интересует Президента. Но в докладах чиновников такой уверенности нет: кто-то пеняет на менеджмент (мол, за 5 лет уже шестой руководитель), а кто-то - на смежные предприятия. Ведь когда принимали решение обновиться, мечтали: обувщик заберет все объемы.
Ольга Политико, гендиректор ОАО "Минское производственное кожевенное объединение": "17 миллионов пар обуви хотели выпускать каждый год. По факту 6 миллионов пар. Рассчитывали, что будет расти потребление".
Президент: "Нет потребителя?"
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": "Отечественный кожтовар на 34 % используют. "Марко" - 24,7 % белоруской кожи использует, 12 % - "Белвест".
Проблемы кожевенной отрасли
Получается, в стране, где в достатке своего сырья, обувные компании работают на импортной коже. И каждый год эти затраты приближаются к четверти миллиарда долларов. Везут в основном из России и Турции. Логичный вопрос: зачем такая модернизация, которая не решила ни одной из задач? И чем наша кожа так не по нраву заказчикам? Профильный вице-премьер скажет просто: бизнес считает деньги.
Президенту сегодня покажут, что выходит с конвейеров в Гатове. Цвета, фактуры. Расскажут о покупателях. Вот специальная обувь: Россия такую берет на ура. А вот модельная. И здесь с обувщиками договориться сложнее. Глава "Белвеста" скажет даже не о ценах на готовое кожсырье. Белорусская кожа по-своему хороша, но пригодна не для всякой обуви.
Сегодня Гатово берет в переработку 60 % всех объемов сырья. Масштаб даже не средней руки. Другое дело, что до готовой кожи с высокой добавленной стоимостью доходит едва ли половина. Остальной полуфабрикат продают за рубеж. Деньги быстрые, но доход невысок. И это еще одна головная боль отрасли. В итоге ни полной переработки, ни потребления. Не справились, скажет Александр Лукашенко, объединяя чиновников и бизнес за круглым столом. Нужны новые решения. Важная ремарка: это не приватизация в чистом виде, как предлагали в правительстве. В этом деле вообще порядок четкий. Но следовал ли ему Кабинет министров?
Президент: Никакой приватизации кожевенного завода быть не может
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Переработка кожевенного сырья - это стратегическая отрасль нашей страны и уделять этому направлению в экономике надо соответствующее внимание. Мы не можем, какой бы ни был хороший человек, в одни руки отдавать все сырье".
Государство финансово поддержит кожевенный завод
Кто претендовал? Вовсе не тайна за семью печатями. Планировали, что производство в Гатове перейдет "Белвесту". Но Президент уверен: должно быть по справедливости! Потенциальных потребителей кожи ведь порядка восьми десятков. Если все замкнется на одном, пусть и крупном производителе, как знать, каково будет остальным предприятиям? Вопрос, кажется, закрыт. Александр Лукашенко предлагает первым делом решать самые насущные - долговые - проблемы завода.
В итоге - Гатову помогут. Закроют долги за поставленные мясокомбинатами кожи, (Президент даже поручит Минсельхозпроду снизить цены на сырье!), профинансируют строительство очистных сооружений. Это пряник. Но будет и кнут.
Президент поручил решить кадровые проблемы на заводе в Гатове
Для губернатора области особая задача - кадры. Которые решают все (и в Гатове тоже). Дефицит не то чтобы острый, но хорошему специалисту будут рады. И решение предложено. Проверено: работает! Осталось воплотить.
Напоследок глава "Белвеста" еще раз напомнит о качестве белорусской кожи. Мол, готовы подставить плечо даже если речь не о смене формы собственности. В Гатове нужны технологии выделки и компетенции. Завод, который сам занимается доработкой кожи под свои запросы и знает наверняка, что нужно обувщикам, готов тиражировать опыт. Не ради личной выгоды, для общего дела. Президент обещает поддержку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего - все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе - государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы. Небольшую копейку из инновационного фонда дадим. И последнее, на злобу дня. Все хотят полномочий. Это правительства и губернатора решение должно было быть. Вы хотите полномочий, а ответственности не несете. Вы должны были глубоко проработать этот вопрос в правительстве и внести предложения. И забудьте: "А, мы сейчас посмотрим, как она сделает или нет". От трудового коллектива, председателя райисполкома до правительства - проконтролировать все железно".
А. Лукашенко рассказал о стратегии развития завода его коллективу
Об итогах Президент первым делом расскажет коллективу завода. Общение - традиция рабочих поездок, как и то, что кардинальные решения о судьбе промышленных гигантов всегда принимают с оглядкой на их работников. Частника в Гатове не ждут. И точка. Но заводу нужны партнеры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Если государство не справляется с каким-то предприятием, тогда можно пойти на приватизацию. Но в данном случае в этом нет необходимости. Государство может решить оставшиеся здесь проблемы. Попросили приватизировать предприятие и предоставить огромные льготы - это значит, налоги платить не будут. А льготы равны той сумме, которую мы должны вложить в модернизацию. Какой же смысл? Поэтому все решения приняты для того, чтобы вы могли работать".
Потребители кож будут заточены под белорусское сырье, добавляет Александр Лукашенко. Поставки каждого импортного дециметра придется согласовать: обосновать, зачем закупать российскую или турецкую кожу. Аргумент должен быть весомым. Но эта работа будет ювелирной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Принимать те или иные меры по защите собственного рынка надо аккуратно, чтобы не навредить партнерским отношениям с другими государствами. Так, если запретить поставки той или иной продукции в Беларусь, например, из России или Турции, то они могут зеркально ответить в отношении экспортируемых белорусских товаров. Поэтому имейте в виду: надо настраиваться на конкуренцию. Это, знаете, такое обоюдоострое оружие. Я знаю, как умеют отвечать. И мы не махина. Мы - среднеевропейское небольшое государство".
А. Лукашенко о перспективах кожевенной отрасли: никто не откажется от натуральной кожи
Мода диктует кожевенникам цвета и фактуры. Под ее влиянием порой целые направления развития. Кто-то хочет сэкономить, осознанно отказываясь от натурального сырья, а кто-то следует экотрендам. Зеленые находят своих сторонников. Но могут ли такие идеи поставить под удар кожевенный бизнес? Вопрос из зала.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вы готовы сегодня заменить натуральную обувь на искусственную? Я не готов. Вот у меня ботинки "Марко". Я только их ношу обувь. Ткань - "Камволь". Пальто сшили здесь - белорусское. Слушайте, отличное качество. И натуральную обувь мы будем производить".
Что касается призывов экологов и защитников животных, Александр Лукашенко констатировал, что люди не откажутся от употребления в пищу мяса, соответственно, будут и шкуры, которые надо перерабатывать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы из этой кожи, поскольку говядину едим, будем шить обувь. Никто не откажется от натуральной кожи. Соответственно, будут перспективы и у предприятий, работающих по этому профилю".
Президенту подарили кожаную карту Беларуси
Мажорной нотой в серьезном разговоре в Гатове стал презент Президенту от работников предприятия. Есть в Беларуси такая традиция. Подарок со смыслом, скажет директор. И не нуждается в комментариях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Этот подарок займет достойное место во Дворце Независимости. Вот ты насмотрелась этих фильмов. Резиденция... Это во Дворце Независимости будет. Это ж твоя резиденция, это ваш дом. Я во Дворце Независимости найду место. Это оригинально".
Итак, главные решения сегодня приняты. Чтобы сапожник не был без сапог! В кожевенном и обувном деле всегда нужна своя пара. И предприятиям придется работать в единой связке. Исполнителям дали год на решение всех проблем. Президент проверит. Без скидок на былые долги, кризис или пандемию.
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Производителей кожаных изделий объединят в ассоциацию, а крупнейший в стране переработчик получит поддержку. Такие поручения сегодня дал Президент, посещая...
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