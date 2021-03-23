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«Спланированная акция», но «Украина не против свободы собраний». Посол прокомментировал митинг у дипмиссии

24.03.2021 06:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Митинг у посольства Украины в Беларуси, скорее всего, был спланированной акцией, но Украина как демократическая страна не против свободы собраний, если они не представляют угрозы для сотрудников дипломатического учреждения и их собственности. Об этом в комментарии «Укринформу» заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дипломат рассказал, что сегодня около пятидесяти человек с белорусскими государственными флагами и плакатами с обвинениями в адрес Украины подошли к посольству, скандируя лозунги вроде «Фашизм не пройдет!».

— Я вышел к указанным лицам, чтобы выяснить причины митинга, и около получаса объяснял нашу позицию, рассказывал об отношении Украины к событиям в Беларуси, дружественном отношении Украины к белорусскому народу, а также о продолжающейся российской агрессии против нашего государства. Убедить этих людей было трудно, но я думаю, что общаться нужно, и надеюсь, что хоть некоторые из них изменили свое мнение, — отметил посол.

Он также подчеркнул, что митинг снимал один из телеканалов государственного телевидения, корреспондент которого «неожиданно» оказался вместе с митингующими перед посольством. Кроме того, участники митинга после завершения мероприятия организованной колонной направились к дому, где находится городской комитет БРСМ.

По словам Кизима, эти факты дают основания говорить, что митинг был не спонтанной, а спланированной акцией. Он также обратил внимание на то, что по законодательству Беларуси на проведение митингов нужно получать разрешения местных властей.

— Правоохранительные органы не информировали нас о его проведении, как это делается обычно, и не мешали его проведению. Если митинг действительно состоялся при поддержке местных властей, мне непонятно, зачем это было сделано. Но очевидно, что такие шаги не способствуют улучшению взаимопонимания между нашими странами. В то же время отмечу, что митинг был мирным и Украина как демократическая страна не имеет возражений относительно подобных собраний, если они не несут угрозы жизни, здоровью и собственности сотрудников дипломатического учреждения, — сказал Кизим.

Дипломат напомнил, что после прошлогодних президентских выборов в Беларуси, результаты которых Украина не признала, политические отношения между странами поставлены на паузу. Но, чтобы не повредить людям, украинская сторона пытается поддерживать определенный уровень торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

— Хочу еще раз подчеркнуть, Украина не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Беларуси. Ситуацию в Беларуси должен решать исключительно белорусский народ, так же, как и проблемы в Украине — украинцы. Украина — за добрососедские отношения с Беларусью, — резюмировал посол.

Напомним, сегодня в Минске люди с государственными флагами устроили пикеты возле посольств США и Украины в Минске. Посол Украины Игорь Кизим вышел к протестующим, но диалога не получилось. Также вечером в эфире государственных телеканалов показали и пикет возле консульства Украины в Бресте.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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