Подорожает ли пиво в ЕАЭС после ужесточения требований к его составу?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik, Мария Науменко. Министерство финансов России предложило ужесточить требования к составу пива, производимого в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно техрегламенту, который должен вступить в силу с 2022 года, до 50% массы пивоваренного солода будет разрешено заменять зерном. В России же сейчас действует более строгая норма – разрешается заменять не более 20% солода – и такое правило Минфин РФ предлагает ввести для всех участников Союза.

Корреспондент Sputnik пообщалась с производителями пива стран ЕАЭС и узнала, какие пропорции солода в составе напитка одобряют сами пивовары и как нововведение может отразиться на стоимости и вкусовых качествах этого алкогольного напитка.

Мнения разделились

Минфин РФ инициировал ужесточение требований к составу пива в ЕАЭС – ведомство предлагает снизить предел допустимой замены пивоваренного солода зерном с 50% до 20%.

Технический регламент о безопасности алкогольной продукции (с разрешением замены до 50% пивоваренного солода зерном) должен был начать действовать с января этого года, однако его вступление в силу перенесли на год позже, поскольку "Союз российских пивоваров" (СРП) попросил ввести мораторий на вступление в силу документа и изменить текст регламента.

По мнению СРП, разрешение уменьшения доли солода в составе пива с 80% до 50% приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет за собой уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тыс. гектаров, снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке более чем на 30 тыс. человек.

Также Союз высказывал опасения, что на замену солоду из высококачественного пивоваренного ячменя придут низкомаржинальные злаки и мальтозные сиропы, произведенные в том числе из импортного сырья, что также нанесет вред российскому сельскому хозяйству.

Однако данную позицию не разделяют в российской "Ассоциации производителей пива" (АПП). Как сообщили Sputnik в пресс-службе организации, прогнозы о снижении потребления солода и сокращение посевов ячменя "не имеют под собой оснований".

"Все крупные производители пива, наоборот, активно развивают программы сотрудничества с российскими аграриями для обеспечения производства высококачественным сырьем, прежде всего, ячменем. Компании-члены АПП имеют и развивают свои собственные солодовни, наращивают объемы производства", – подчеркнули в ассоциации.

Пивоварам нужна свобода творчества

Любые законодательные ограничения для пивоваров нецелесообразны и не могут способствовать развитию отрасли, считает исполнительный директор белорусского "Союза "Гильдия пивоваров" Владислав Скребцов.

"Пиво – это творческий продукт, над ним можно экспериментировать и получать разные вкусы, разную плотность. Например, есть пиво с максимальным использованием кукурузы, риса – до 70%", – подчеркивает он.

По мнению Скребцова, введение нормы будет только ограничивать пивоваров ЕАЭС в производстве напитка и помешает расширению ассортимента выпускаемой продукции.

"Сейчас в Беларуси не существует каких-либо рамок и ограничений по процентному содержанию солода в пиве, и это не вызывает ни у государства, ни у потребителей нареканий и противоречий. В работе белорусские пивовары руководствуются правилами и стандартами советских времен", – добавил Скребцов.

В Казахстане для производителей пива также нет законодательных критериев по процентному соотношению солода. Кардинальные ограничения по рецептуре, аналогично российскому законодательству, в республике поддержать не готовы, отмечает президент "Союза пивоваров Казахстана" Галыма Тумабаева.

"Решение о соотношении 50/50 по содержанию солода в пиве является наиболее оптимальным для участников рынка и потребителей", – утверждает она.

По мнению Тумабаевой, изменение соотношения в техрегламенте в сторону ужесточения носит контрпродуктивный характер и не способствует "формированию понятных и прозрачных общих правил в пивоваренной отрасли в ЕАЭС".

"Пропорция 50 на 50 предоставляет пивоваренным компаниям больше свободы в разработке разных сортов пива, при этом на качестве пива эта мера не отражается", – добавляет член Координационного совета ОЮЛ "Союз пивоваров Казахстана" Чингиз Каскеев.

На качество и безопасность продукции количество содержания солода не влияет, убежден директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.) Ораз Дурдыев.

"В России действуют жесткие требования пропорции 80 на 20, в связи с чем такие всемирно известные сорта пива как Guinness и Hoegaarden квалифицируются в РФ не как пиво, а как пивные напитки, – продолжает Каскеев. – При этом у российского потребителя возникает определенное заблуждение, что это пиво чем-то разбавлено. Хотя это не так, технология варки сохраняется, единственное, для вкуса туда добавляются различные ингредиенты".

Что станет с ценой на пиво?

Новые положения позволят производить и импортировать новые сорта пива, которые согласно текущему законодательству РФ не относятся ни к "пиву", ни к "пивным напиткам", считает Дурдыев. В частности, речь идет о более крепких сортах – таких, как Leffe Radieuse, Hertog Jan и другие традиционные бельгийские эли.

По его словам, в случае принятия правила о пропорции 50/50 в выигрыше окажутся потребители, для которых расширится ассортимент качественных и разнообразных напитков на полке.

Когда новый техрегламент вступит в силу, стоимость различных сортов пива может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, отмечает Каскеев.

"Новая цена пива будет напрямую завесить от ингредиентов, которые добавит производитель, – поясняет он. – Если это будут более дорогие составляющие, чем солод, то пиво подорожает, если менее дорогие, то подешевеет".

Проект изменений в технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" на сегодняшний день в Евразийскую экономическую комиссию не поступал. Сейчас документ проходит процедуру заключения об оценке регулирующего воздействия, после завершения которой будет направлен на рассмотрение в ЕЭК.