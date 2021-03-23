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Полномочия ПВТ расширены
24.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТеперь под контролем Администрации белорусского технологического хаба финансовые операции в сфере токенов и криптовалют. В мире цифровые деньги уже принимают в качестве дополнительного платежного средства. В некоторых странах можно рассчитаться даже, например, за коммуналку.
У нас деньги, которые нельзя потрогать, пока не приобрели такой статус и популярность, но понимая потенциал, в Беларуси хотят, чтобы этот процесс развивался без нарушений. И только во благо. О том, как администрация парка планирует контролировать криптобиржи – Ксения Лебедева (видео).
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Теперь под контролем Администрации белорусского технологического хаба финансовые операции в сфере токенов и криптовалют. В мире цифровые деньги уже принимают в...
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