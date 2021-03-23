﻿ Полномочия ПВТ расширены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Полномочия ПВТ расширены

24.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Теперь под контролем Администрации белорусского технологического хаба финансовые операции в сфере токенов и криптовалют. В мире цифровые деньги уже принимают в качестве дополнительного платежного средства. В некоторых странах можно рассчитаться даже, например, за коммуналку. 

У нас деньги, которые нельзя потрогать, пока не приобрели такой статус и популярность, но понимая потенциал, в Беларуси хотят, чтобы этот процесс развивался без нарушений. И только во благо. О том, как администрация парка планирует контролировать криптобиржи – Ксения Лебедева (видео).

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь под контролем Администрации белорусского технологического хаба финансовые операции в сфере токенов и криптовалют. В мире цифровые деньги уже принимают в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Спланированная акция», но «Украина не против свободы собраний». Посол прокомментировал митинг у дипмиссии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by