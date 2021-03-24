МИД Польши о задержании Анжелики Борис: Это противоречит международным обязательствам Беларуси по защите нацменьшинств

Источник материала: Tut.by

МИД Польши призывает «положить конец преследованиям польского меньшинства». Об этом говорится в заявлении , размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.



Фото: neftegaz.ru

В заявлении отмечается, что МИД выражает свое несогласие с задержанием Анжелики Борис, президента Союза поляков Беларуси. Об этом было заявлено временному поверенному в делах Беларуси, которого во вторник вечером вызвали в польское внешнеполитическое ведомство.

— Представитель белорусской дипломатии получил недвусмысленное сообщение о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.

В МИД указывают, что деятельность Союза поляков в Беларуси направлена ​​на культивирование польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучение польского языка. Арест его главы равносилен изгнанию польской идентичности, наносит удар по отношениям между странами и по традиционному белорусскому мультикультурализму.

— Мы призываем как можно скорее освободить главу Союза поляков Беларуси и положить конец произвольным преследованиям представителей польского меньшинства.

Анжелику Борис Гродно задержали главу Союза поляков Анжелику Борис">задержали во вторник вечером в Гродно. Главу непризнанного властями Союза поляков доставили в РОВД. Позже официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров заявил порталу Onliner , что Анжелику Борис задержали по подозрению в нарушении порядка проведения массового мероприятия.

По неподтвержденной официально информации, задержание Анжелики Борис может быть связано с празднованием праздника Казюки в честь Святого Казимира в Гродно.