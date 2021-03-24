Как я одна в марте переночевала посреди леса в Bubble-отеле. Видео-обзор уникального для Беларуси объекта

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Закрытые границы и невозможность получить новые яркие впечатления от поездок порой толкают на креативные решения. Например, идея ночевки в лесу в марте не кажется такой уж безрассудной. Особенно, если речь идет о bubble-отеле . В новом выпуске "Реального обзора" мы расскажем, каково это: переночевать девушке одной в лесу в необычном отеле, кто такой загадочный Сергей Иванович с ружьем и почему так важно знать его номер телефона.

Содержание ролика: 0:00 — о чем будет выпуск 0:20 — дорога к отелю и встреча с Ильей, совладельцем Bubble Hotel 1:30 — как нашли место для размещения 3:25 — цены и варианты аренды отеля 4:58 — почему он сдулся 6:17 — подробнее о безопасности 7:58 — а кислорода хватит? 8:32 — как арендовать отель 9:25 — почему кровать горячая? 10:02 — как организован быт 12:50 — осталась одна 14:05 — как "Бабл-отель" выглядит ночью 15:57 — раннее утро в отеле 16:27 — впечатления после ночи в "Бабл-отеле" 18:04 — уже уезжаем