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Как я одна в марте переночевала посреди леса в Bubble-отеле. Видео-обзор уникального для Беларуси объекта
24.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Закрытые границы и невозможность получить новые яркие впечатления от поездок порой толкают на креативные решения. Например, идея ночевки в лесу в марте не кажется такой уж безрассудной. Особенно, если речь идет о
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Как я одна в марте переночевала посреди леса в Bubble-отеле. Видео-обзор уникального для Беларуси объекта
Закрытые границы и невозможность получить новые яркие впечатления от поездок порой толкают на креативные решения. Например, идея ночевки в лесу в марте не кажется...
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