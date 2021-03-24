﻿ Как я одна в марте переночевала посреди леса в Bubble-отеле. Видео-обзор уникального для Беларуси объекта. 21.by
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Как я одна в марте переночевала посреди леса в Bubble-отеле. Видео-обзор уникального для Беларуси объекта

24.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Закрытые границы и невозможность получить новые яркие впечатления от поездок порой толкают на креативные решения. Например, идея ночевки в лесу в марте не кажется такой уж безрассудной. Особенно, если речь идет о bubble-отеле. В новом выпуске "Реального обзора" мы расскажем, каково это: переночевать девушке одной в лесу в необычном отеле, кто такой загадочный Сергей Иванович с ружьем и почему так важно знать его номер телефона.

Как я одна в марте переночевала посреди леса в Bubble-отеле. Видео-обзор уникального для Беларуси объекта
Как я одна в марте переночевала посреди леса в Bubble-отеле. Видео-обзор уникального для Беларуси объекта

Содержание ролика:

0:00 — о чем будет выпуск

0:20 — дорога к отелю и встреча с Ильей, совладельцем Bubble Hotel

1:30 — как нашли место для размещения

3:25 — цены и варианты аренды отеля

4:58 — почему он сдулся

6:17 — подробнее о безопасности

7:58 — а кислорода хватит?

8:32 — как арендовать отель

9:25 — почему кровать горячая?

10:02 — как организован быт

12:50 — осталась одна

14:05 — как "Бабл-отель" выглядит ночью

15:57 — раннее утро в отеле

16:27 — впечатления после ночи в "Бабл-отеле"

18:04 — уже уезжаем

 
 
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Закрытые границы и невозможность получить новые яркие впечатления от поездок порой толкают на креативные решения. Например, идея ночевки в лесу в марте не кажется...
 
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