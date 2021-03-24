Эх, заживем? Сколько Беларусь может заработать на продаже «голубых фишек»

Источник материала: Tut.by

От продажи в актуальных условиях 20 крупнейших госпредприятий в случае политического решения об их приватизации Беларусь выручила бы не более 5 млрд долларов при условии сохранения за государством контрольного пакета акций. Вырученных денег хватило бы только на то, чтобы покрыть дефицит бюджета и выплаты по внешнему долгу в 2021 году. Такую позицию высказал финансовый аналитик, выступая на онлайн-семинаре «Белорусско-российский экспертный диалог» Центра социально-экономических исследований CASE Belarus и российской экспертной группы «Европейский диалог».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Покрыть дефицит бюджета, оплатить внешний долг

Финансовый аналитик компании Duff & Phelps Germany GmbH Максим Адаскевич проанализировал доступную отчетность 20 крупнейших белорусских госпредприятий и четырех госбанков, чтобы оценить примерный объем средств, которые государство может выручить от их приватизации.

— Если посмотреть на реальный сектор, в 2019 году [предприятия получили] примерно 20 млрд долларов выручки и около 1 млрд долларов чистой прибыли. Примерно половина из этих 20 млрд выручки приходится на два нефтеперерабатывающих завода и «Беларуськалий», а почти половина прибыли — тот же «Беларуськалий», больше 100 млн генерируют только нефтеперерабатывающие заводы и БЕЛАЗ. Плюс есть 200 млн прибыли государственного банковского сектора, — рассказывает Максим Адаскевич.



Источник: презентация Максима Адаскевича

— Если бы государство смогло продать названные предприятия по тому мультипликатору цены и прибыли, по которому торгуются российские публичные компании (в среднем это 8), то получаем оценку примерно в 10 млрд долларов за весь акционерный капитал.

Однако, скорее всего, правительство будет стремиться сохранить контрольный пакет акций. В этом случае может быть продана половина акционерного капитала, а выручка составит примерно 5 млрд долларов. Эксперт подчеркивает, что его расчеты не претендуют на абсолютную точность, так как они максимально упрощены и не учитывают множество факторов, которые могут повлиять на цены. Причем, по его мнению, они скорее будут давить на стоимость приватизируемых предприятий, чем подстегивать ее.

— Риск Беларуси всегда оценивается инвестором больше, чем риск в России. Это и большая долговая нагрузка, которая негативно влияет на мультипликатор, и политический кризис, и ковид. С другой стороны, есть факторы, которые могут оценку потянуть вверх, потому что потенциальный покупатель будет иметь синергетический эффект, кроме того, у белорусских предприятий есть большой резерв для повышения эффективности, — комментирует финансовый аналитик Duff & Phelps Germany GmbH.

В то же время последние десять лет отечественные госкомпании теряют свою привлекательность. Например, продать только «Беларуськалий» 10 лет назад Беларусь могла бы «за двузначную сумму в миллиардах долларов», говорит аналитик, пять лет назад это были бы 5−6 млрд долларов, а сейчас около 2−3 млрд долларов.

Получается, что, прежде чем думать о продаже госпредприятий, государству предстоит провести их реструктуризацию, чтобы повысить стоимость, отмечают эксперты. В том числе встанет вопрос повышения эффективности госкомпаний, которые способны работать лучше. Для каждого отдельного предприятия — это подходящий топ-менеджмент, разработанные стратегии развития, повышение самостоятельности в принятии решений. Встанет вопрос смены мотивации руководства госкомпаний и развития корпоративного управления, считает гендиректор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко.

Чтобы продать госпредприятия по более привлекательной цене, правительству предстоит решить их финансовые проблемы.

— У некоторых предприятий придется расчистить балансы. Госбанки дают предприятиям кредиты, которые те никогда не вернут. Но госпредприятия невозможно приватизировать с такими долгами, потому что инвестор за положительную цену не захочет их покупать, — говорит профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

Главные условия признания приватизации обществом — справедливость и прозрачность

Эксперты отмечают, что белорусское общество в целом позитивно относится к частному бизнесу, значит, вряд ли будет негативно воспринимать грамотно построенной переход некоторых компаний из рук государства в частные.

— Мы на сегодняшний день третьи в Европе по любви к частной собственности, а в группе респондентов до 31 года — первые. Значит, общество в целом поддерживает трансформацию в экономику, где доминирует частная собственность, — отмечает Павел Данейко.

Но, как показывает опыт других стран, приватизация не встречает отклика у большинства населения, так как в таких предприятиях в основном сконцентрированы нерыночные рабочие места. Значит, государству предстоит озаботиться поддержкой тех, кто неизбежно потеряет работу после продажи госкомпаний.

— Как только госпредприятие приватизируется, приходится увольнять людей. Важно, чтобы эти люди не пострадали. Им надо помочь найти новую работу, пройти переподготовку или создать свой бизнес. И на это нужно потратить сколь угодно много денег, потому что приватизация сама по себе не должна быть источником несправедливости, — говорит Сергей Гуриев. — Вырученные от приватизации деньги могут пойти на выплаты пенсий, компенсации людям, которые потеряют работу в результате приватизации. Так или иначе люди должны знать, что они не уйдут только в карманы инвестбанкиров.

Кроме использования вырученных средств «справедливым образом», одним из условий признания приватизации обществом как легитимной эксперт называет прозрачность и конкурентные условия продажи госкомпаний.