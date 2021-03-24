Источник материала: Sputnik Беларусь

Двигатели Минского моторного завода собираются на производственной площадке размером 40 футбольных полей. Это настоящий индустриальный город внутри белорусской столицы. Сегодня ММЗ специализируется на выпуске 3-х,4-х,6-ти и 8-ми цилиндровых двигателей с диапазоном мощности от 35 до 460 лошадиных сил.

Столичные моторы устанавливаются на самую разнообразную технику, начиная с привычных тракторов и комбайнов, и заканчивая болотоходами и снегоходами. Как индустриальный гигант завоевывает российский рынок, корреспонденту Sputnik, рассказал замначальника управления маркетинговых исследований и продвижения продукции ММЗ Виталий Кореневский.

Лизинг на миллион

"В вопросах производства и реализации спецтехники прошлый год для завода выдался напряженным и плодотворным. Спрос на эту продукцию возрос, особенно на российском рынке. В 2019-м на рынок РФ было поставлено 64 единицы спецтехники, а в 2020-м почти в 3 раза больше – 186 единиц", - отметил специалист.

© Sputnik / Виктор Толочко Двигатели готовы к установке на белорусские трактора в соседнем МТЗ

ММЗ занялся расширением товаропроводящей сети на российском рынке и для этого были подписаны четыре дилерских договора с компаниями в Ногинске, Пензе, Москве и Самаре.

По словам замначальника управления, в прошлом году завершен проект по созданию дизель-генераторной установки в новом исполнении, которое позволило добиться значительного улучшения ее техническо-эксплуатационных характеристик, благодаря использованию нового альтернатора (генератора переменного тока) французского производителя.

© Sputnik / Виктор Толочко На конвейере ММЗ работают и мужчины, и женщины - нет никаких ограничений

На Минском моторном заводе начали серийное производство дизель-генераторных установок с электронным регулятором топливного насоса высокого давления, который обеспечивает точное поддержание частоты вращения во всем диапазоне нагрузки.

"В связи с ростом спроса на специальную технику, производимую ММЗ, прорабатываются альтернативные источники финансирования ее закупок", - обратил внимание Виталий Кореневский.

© Sputnik Заместитель начальника управления маркетинговых исследований и продвижения продукции ММЗ Виталий Кореневский

В октябре 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве с АО "Сбербанк Лизинг". Совместная партнерская программа позволяет потребителям Российской Федерации приобретать спецтехнику ММЗ без удорожания при условии заключения договора сроком на один год и совокупной стоимости предметов лизинга не менее 1 миллиона российских рублей.

УАЗ надежды

Большие надежды ММЗ на российском рынке связывает с новой линейкой малоразмерных четырехцилиндровых моторов MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG, которые являются аналогами немецких моторов Deutz и японских Kubota, при этом они гораздо проще в использовании и обслуживании.

© Sputnik / Виктор Толочко Автомобиль УАЗ-469 с мотором MMZ-4DTI. Скоро эти двигатели столичного завода отправятся на российский рынок

"Хорошие перспективы для таких двигателей открываются в плане переоборудования автомобильной и автобусной техники. Первый пример подобного переоборудования – автомобиль УАЗ-469 с мотором MMZ-4DTI. В этом году планируем изготовить первую промышленную партию двигателей этой линейки", - сказал замначальника управления.

Интересно, что изначально двигатели для УАЗ советского производства разрабатывались по заказу партнеров с Кубы. Затем на выставке БелАгро был представлен демонстрационный образец белорусской разработки, который вызвал повышенный интерес у российских бизнесменов, теперь ММЗ собирает пакет заказов на разработку, которая обещает стать успешной на рынке России, где до сих пор эксплуатируется "легенда" советского автопрома.

© Sputnik / Виктор Толочко После сборки двигатели отправляются на испытания, обязательные для всех изделий ММЗ

Виталий Кореневский считает, что еще одним перспективным проектом является разработка и производство газопоршневых двигателей. Сейчас на них есть спрос в России, в том числе в Республике Татарстан, где ведется работа по переоборудованию парка специальной техники для работы на сжатом природном газе.

В частности, Минский моторный завод совместно со специалистами ООО "РЗМ РариТЭК" разработали опытный образец газопоршневого двигателя MMZ-262CNG-01, который в сентябре 2020-го был передан партнерам в Татарстане для проведения стендовых испытаний.

© Sputnik / Виктор Толочко Каждый двигатель проходит испытания, после чего ММЗ дает двухгодичную гарантию на его работу

Выход на регионы России

"В 2020-м, несмотря на карантинные меры, спад деловой активности и промышленного производства в России, предприятию удалось увеличить поставки двигателей на первичный рынок в РФ на 8,5%", - констатировал представитель ММЗ.

На 2021-й планы у завода достаточно амбициозные. Экспорт продукции планируется увеличить на 11%. Маркетинговая стратегия предприятия в текущем году направлена на восстановление объемов реализации до докризисного уровня и достижение роста 5,9% к уровню 2020-го.

© Sputnik / Виктор Толочко Координатно-измерительная машина с высокой точностью осуществляет проверку изделий весом до 2,5 тонны

"Планируем организовать постоянно действующую выставку расширенного модельного ряда двигателей и спецтехники на торгово-выставочной площадке в ТД "Минский моторный завод" в Ногинске и его партнеров в каждом федеральном округе Российской Федерации", - подытожил Виталий Кореневский.