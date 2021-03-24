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V Международный экспортный форум "Беларусь мясная"
24.03.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня в Минске стартует V Международный экспортный форум "Беларусь мясная". Мировые тренды мясного рынка, угрозы и возможности, инновации в сфере производства - эти и другие вопросы обсудят участники мероприятия. Также планируется обсудить существующие вызовы и перспективы белорусского экспорта. В числе докладчиков - около 40 специалистов из Беларуси, России, Франции, Польши и Китая.
Также "Беларусь мясная" назовет лучших экспортеров отрасли по итогам работы за 2020 год.
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Сегодня в Минске стартует V Международный экспортный форум "Беларусь мясная". Мировые тренды мясного рынка, угрозы и возможности, инновации в сфере производства -...
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