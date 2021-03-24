«С покупкой квартиры лучше повременить». Чего ждать от рынка недвижимости в ближайшие год-два

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Стоимость жилья на вторичном рынке Беларуси продолжает неуклонно ползти вниз. С мартовского пика прошлого года средняя цена уже упала с $1477 до $1239 за «квадрат». Таких цен не было с апреля 2018 года. При этом, с одной стороны, цены для покупателей становятся привлекательными, но с другой – в отсутствие разнообразия доступных кредитных продуктов всплеска спроса на квартиры не наблюдается. Как же вести себя потенциальному покупателю: приобретать жилье по текущим ценам или отложить покупку? За комментарием мы обратились к руководителю информационно-аналитического центра TeleTrade экономисту Сергею Лысакову.

В ближайшие год-два ситуация на рынке значительно ухудшится − Рынок недвижимости в Беларуси сегодня можно уверенно охарактеризовать как рынок покупателя. С марта 2020 года растет количество предложений на рынке, а с августа того же года устойчиво начали снижаться и цены. Фактически рынок впал в некоторую спячку, когда сделки совершаются в основном по мере необходимости. Сейчас, например, в Минске ежемесячно совершается около 600-700 сделок при обычном среднем показателе в 1100 сделок. Отдельные всплески спроса, безусловно, наблюдаются, но они не меняют общую картину сокращения спроса при одновременном росте предложения. Стабильным спросом пользуются разве что недорогие однокомнатные квартиры, а также загородные дома эконом-класса вблизи столицы. На этом фоне падает и стоимость жилья. С мартовского пика прошлого года средняя цена рухнула с $1477 до $1239 за «квадрат». Таких цен не было с апреля 2018 года!

Пока какого-либо улучшения ситуации на рынке недвижимости в Беларуси не наблюдается. Конечно, сказывается политическая напряженность в обществе. В последние годы спрос сдвигался за счет высокооплачиваемых молодых специалистов и предпринимателей. Однако сейчас эти категории (и не только они) оказались под сильным политическим и фискальным давлением. Не добавляет оптимизма и появляющиеся слухи о возможных ограничениях валютных и валютообменных операций, которые станут возможны с июля 2021 года. Снижение реальных доходов граждан на фоне падения экономики и спроса в период пандемии и, вероятнее всего, слабого восстановления экономической активности в ближайшие годы больно ударит по рынку недвижимости. В случае если власти продолжат масштабное давление на частный бизнес и любые проявления альтернативной позиции, то рынок недвижимости будет на это четко реагировать. В случае если никаких перспектив разрешения этой ситуации не появится, в ближайшие год-два ситуация на рынке значительно ухудшится. Наиболее реалистичным сценарием будет дальнейшее увеличение предложения и снижение цен на квартиры. Наиболее заметно это процесс будет идти в Минске.

Исходя из этого, в целом с покупкой недвижимости можно повременить. Покупать квартиры сейчас стоит только при острой необходимости: если того требует ситуация и квартира для проживания необходима безотлагательно. Постарайтесь избегать кредитов по существующим ставкам или использовать максимально большой первоначальный взнос - Что касается кредитов, то по состоянию на середину марта на рынке представлены два банка, которые выдают ипотечные кредиты – Беларусбанк и Приорбанк. По ставке привлекательнее условия у последнего. Однако банк работает только при первоначальном взносе от 20%, что может быть затруднительно для молодых семей. Безусловно, надо оценивать и свое финансовое положение. Кредиты по такой ставке довольно дорогие. Если учесть, что кредитная ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка, то весьма вероятно, что общая кредитная ставка по ипотеке будет расти. Ведь сейчас Нацбанк удерживает ставку на исторически низких значениях. Очень сомнительно, что в нынешних условиях она не будет поднята в ближайшие год-два. Поэтому, по возможности, лучше избегать кредита по существующим ставкам или использовать максимально большой первоначальный взнос. Лучше отложить покупку квартиры на несколько месяцев - Наилучший вариант, если вы все же планируете в ближайшее время купить квартиру − подождать до лета и купить понравившееся жилье по более привлекательным ценам. В идеале лучше использовать вариант размена жилья с меньшей площадью. Если же речь идет о приобретении новостройки, то лучше отложить покупку на несколько месяцев. Кредитные средства при этом также лучше не использовать. Что касается покупки «долевки», то все зависит, в первую очередь, от репутации застройщика. При наличии гарантий со стороны банка и страховой компании можно идти на покупку жилья на стадии котлована. Но при этом стоит учесть, что издержки застройщиков будут расти, а компенсировать их за счет повышения цен на возводимое жилье можно будет в ограниченном объеме. Соответственно появляется риск не только «внезапного» повышения этажности застройки, но и отсутствия обещанных объектов инфраструктуры, использования менее качественных материалов, а также снижения класса жилого объекта. В целом ключевыми факторами в принятии взвешенного решения о покупке жилья являются: наличие накоплений в иностранной валюте, особенно на счетах в белорусских кредитных организациях; срочность покупки и невозможность ее отложить; стабильность вашего личного финансового положения и вашего работодателя; возможность сохранения дополнительных и/или альтернативных источников доходов, желательно в иностранной валюте. Окончательное решение должно зависеть от вашего бюджета и ваших планируемых будущих доходов. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Читайте также: Стоит ли брать кредит и вообще покупать недвижимость, когда вокруг все плохо? Мнение Квадратный метр по $500 - чушь (по крайней мере, в ближайшем будущем). Мнение