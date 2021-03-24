ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь в прошлом году экспортировала мясной продукции на 973 млн долларов

24.03.2021 11:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. В 2020 году экспорт белорусского мяса составил 972,8 млн долларов, в планах выйти на 1 млрд.

Несмотря на пандемию, экспорт в прошлом году удалось увеличить на 11%, расширили и географию поставок.

"Мы экспортируем 400 тысяч тонн мясной продукции в 24 страны мира. В прошлом году экспорт мясной продукции составил 973 млн долларов", – рассказал  начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Самые большие объемы экспорта – мясо птицы (190 тысяч тонн в год), мясо говядины (150 тысяч тонн). В прошлом году существенно вырос экспорт готовых колбасных изделий – 57 тысяч в год (прирост составил 21%).

Россия – основной рынок

В тройке лидеров по экспорту белорусского мяса – Россия, Казахстан и Китай.

Россия в сегменте мясных поставок занимает 60% от всей экспортируемой белорусской мясной продукции.

В Китае сертифицированы 26 белорусских предприятий – по мясу птицы и говядине. В прошлом году экспорт вырос в два раза и составил 114 млн долларов.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на пандемию, экспорт в минувшем году удалось увеличить на 11%, расширили и географию поставок.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Центральный депозитарий Беларуси и Евразийский банк развития заключили депозитарный договор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by