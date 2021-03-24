Беларусь в прошлом году экспортировала мясной продукции на 973 млн долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. В 2020 году экспорт белорусского мяса составил 972,8 млн долларов, в планах выйти на 1 млрд.

Несмотря на пандемию, экспорт в прошлом году удалось увеличить на 11%, расширили и географию поставок.

"Мы экспортируем 400 тысяч тонн мясной продукции в 24 страны мира. В прошлом году экспорт мясной продукции составил 973 млн долларов", – рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Самые большие объемы экспорта – мясо птицы (190 тысяч тонн в год), мясо говядины (150 тысяч тонн). В прошлом году существенно вырос экспорт готовых колбасных изделий – 57 тысяч в год (прирост составил 21%).

Россия – основной рынок

В тройке лидеров по экспорту белорусского мяса – Россия, Казахстан и Китай.

Россия в сегменте мясных поставок занимает 60% от всей экспортируемой белорусской мясной продукции.

В Китае сертифицированы 26 белорусских предприятий – по мясу птицы и говядине. В прошлом году экспорт вырос в два раза и составил 114 млн долларов.

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