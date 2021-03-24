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Беларусь в прошлом году экспортировала мясной продукции на 973 млн долларов
24.03.2021 11:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. В 2020 году экспорт белорусского мяса составил 972,8 млн долларов, в планах выйти на 1 млрд.
Несмотря на пандемию, экспорт в прошлом году удалось увеличить на 11%, расширили и географию поставок.
"Мы экспортируем 400 тысяч тонн мясной продукции в 24 страны мира. В прошлом году экспорт мясной продукции составил 973 млн долларов", – рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
Самые большие объемы экспорта – мясо птицы (190 тысяч тонн в год), мясо говядины (150 тысяч тонн). В прошлом году существенно вырос экспорт готовых колбасных изделий – 57 тысяч в год (прирост составил 21%).
Россия – основной рынок
В тройке лидеров по экспорту белорусского мяса – Россия, Казахстан и Китай.
Россия в сегменте мясных поставок занимает 60% от всей экспортируемой белорусской мясной продукции.
В Китае сертифицированы 26 белорусских предприятий – по мясу птицы и говядине. В прошлом году экспорт вырос в два раза и составил 114 млн долларов.
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Несмотря на пандемию, экспорт в минувшем году удалось увеличить на 11%, расширили и географию поставок.
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