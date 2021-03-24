Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента КГБ

Источник материала: Tut.by

Контрразведка Украины задержала гражданина Беларуси, который проводил «разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности страны». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Фото: dpsu.gov.ua

Как следует из сообщения, гражданин Беларуси был задержан на территории Волынской области.

— Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно был направлен на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанный должен был собирать актуальную информации о ситуации в приграничье Украины, состоянии защищенности ее границы, порядок охраны, техническое оснащение и количество личного состава, а также собирать компромат на пограничников и таможенников. С этой целью белорус пытался вербовать украинских военнослужащих, имеющих доступ к секретной информации.

От агента также требовалось организовать каналы переправки через границу в Беларусь оружия и товаров двойного назначения, утверждают в СБУ.

— Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организацию провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.

Гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

На опубликованном СБУ видео, мужчина с размытым лицом и измененным голосом рассказывает, как «познакомился» с представителем белорусских спецслужб и какие просьбы получал от него.