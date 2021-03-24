ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Банк БелВЭБ интегрируется в «Великий шелковый путь»

24.03.2021 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Банк БелВЭБ открыл офис в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».


Фото: TUT.BY

— Мы открываем здесь офис не банка, а холдинга БелВЭБ, где будет представлен широкий круг финансовых услуг всей нашей экосистемы, — заявил председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.

Он отметил, что хотя этот офис и выглядит как офлайн, это посредник для онлайн операций и дистанционного самообслуживания.

— Для нас открытие офиса — это очень серьезный шаг в реализации части нашей стратегии, интеграции в проект «Великого шелкового пути». Этот офис — реализация наших технических возможностей, мы постепенно реализуем концепцию безлюдных офисов, — сказал Матюшевский.

Глава Банка БелВЭБ также отметил, что 2020 год был годом вызова для всей банковской системы.

— Мы не сталкивались с таким в суверенной истории. Рад, что мы прошли его с честью, — сказал Матюшевский и отметил, что «отток средств был большой, ресурсы брали и у регулятора, и у материнского банка, но они уже возвращены».

Василий Матюшевский рассказал, что в ближайшее время ожидается решение о докапитализации Банка БелВЭБ материнским банком.

Руководитель проекта управления развития экосистемы Банка БелВЭБ Кирилл Рудый отметил важность создания China Friendly среды, позволяющей коммуницировать с менеджерами-носителями языка и создавать специальные продукты.

Ранее Рудый рассказывал TUT.BY, что платформа Finstore.by, которая входит в состав холдинга Банка БелВЭБ, в прошлом году собрала финансирование для главного китайского инвестпроекта «Великий камень», в этом — для крупнейшего китайского покупателя белорусского молока Baimen — эта компания-нерезидент прибыльная, а собранные деньги идут на счета белорусских заводов — экспортеров молока.

«В целом китайское направление перспективное, потому что растет, кто бы как к нему ни относился. В прошлом году торговля Беларуси упала с многими странами, кроме Китая, экспорт туда вырос, и по многим позициям в разы. При анемичном росте в Евразии ставка на Китай — беспроигрышная. Но, кто хочет там быстро заработать, лишь быстро потеряет. Нужно настраиваться на системную и долгосрочную работу», — уверен Рудый.

Он отмечал, что сегодня цифровые продукты все более востребованы, потому что просто удобны в ковидную эру, да и выгодны — дают доход в 5−6% в валюте при банковских депозитах в 1−2%. «Конечно, надо вкладывать разумно: смотреть отчетность эмитентов, вникать, оценивать риски. Объем платформы пока невелик (около 20 млн долларов), но потенциал — не менее 10 млрд долларов, если смотреть на годовой размер валютных депозитов физлиц и корпоративных облигаций в Беларуси. И если на платформу уже приходят нерезиденты-эмитенты, то придут и нерезиденты-инвесторы, а это неограниченный объем капитала», — аргументировал Рудый.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк БелВЭБ открыл офис в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Прошу вас, не делайте провокаций». Беглый силовик Игорь Макар обратился к главе КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by