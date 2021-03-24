Банк БелВЭБ интегрируется в «Великий шелковый путь»

Источник материала: Tut.by

Банк БелВЭБ открыл офис в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».



Фото: TUT.BY

— Мы открываем здесь офис не банка, а холдинга БелВЭБ, где будет представлен широкий круг финансовых услуг всей нашей экосистемы, — заявил председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.

Он отметил, что хотя этот офис и выглядит как офлайн, это посредник для онлайн операций и дистанционного самообслуживания.

— Для нас открытие офиса — это очень серьезный шаг в реализации части нашей стратегии, интеграции в проект «Великого шелкового пути». Этот офис — реализация наших технических возможностей, мы постепенно реализуем концепцию безлюдных офисов, — сказал Матюшевский.

Глава Банка БелВЭБ также отметил, что 2020 год был годом вызова для всей банковской системы.

— Мы не сталкивались с таким в суверенной истории. Рад, что мы прошли его с честью, — сказал Матюшевский и отметил, что «отток средств был большой, ресурсы брали и у регулятора, и у материнского банка, но они уже возвращены».

Василий Матюшевский рассказал, что в ближайшее время ожидается решение о докапитализации Банка БелВЭБ материнским банком.

Руководитель проекта управления развития экосистемы Банка БелВЭБ Кирилл Рудый отметил важность создания China Friendly среды, позволяющей коммуницировать с менеджерами-носителями языка и создавать специальные продукты.

Ранее Рудый рассказывал TUT.BY , что платформа Finstore.by, которая входит в состав холдинга Банка БелВЭБ, в прошлом году собрала финансирование для главного китайского инвестпроекта «Великий камень», в этом — для крупнейшего китайского покупателя белорусского молока Baimen — эта компания-нерезидент прибыльная, а собранные деньги идут на счета белорусских заводов — экспортеров молока.

«В целом китайское направление перспективное, потому что растет, кто бы как к нему ни относился. В прошлом году торговля Беларуси упала с многими странами, кроме Китая, экспорт туда вырос, и по многим позициям в разы. При анемичном росте в Евразии ставка на Китай — беспроигрышная. Но, кто хочет там быстро заработать, лишь быстро потеряет. Нужно настраиваться на системную и долгосрочную работу», — уверен Рудый.

Он отмечал, что сегодня цифровые продукты все более востребованы, потому что просто удобны в ковидную эру, да и выгодны — дают доход в 5−6% в валюте при банковских депозитах в 1−2%. «Конечно, надо вкладывать разумно: смотреть отчетность эмитентов, вникать, оценивать риски. Объем платформы пока невелик (около 20 млн долларов), но потенциал — не менее 10 млрд долларов, если смотреть на годовой размер валютных депозитов физлиц и корпоративных облигаций в Беларуси. И если на платформу уже приходят нерезиденты-эмитенты, то придут и нерезиденты-инвесторы, а это неограниченный объем капитала», — аргументировал Рудый.