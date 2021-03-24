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«Прошу вас, не делайте провокаций». Беглый силовик Игорь Макар обратился к главе КГБ
24.03.2021 11:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар
Игорь Макар заявляет, что у него есть доказательства того, что в стране готовятся провокации, которые могут привести к жертвам.
— Иван Станиславович, независимо от количества людей на улице 25 марта, я прошу вас, не делайте провокаций, которые унесут жизни людей, и не обвиняйте в преступных действиях того, кто не имеет к этому ни малейшего отношения, — обращается к Тертелю Макар.
Макар называет звания и инициалы троих уже якобы задержанных людей (двое силовиков и один гражданский по имени Сергей), в виновность которых должны будут поверить простые граждане. Он также упоминает события, информацию по которым, как он заявляет, «готов выложить на весы в обмен на их жизни (задержанных) и о которой готов молчать сам».
Среди перечисленного Макар упоминает некое событие, которое случилось утром 15 марта этого года. И в подтверждение демонстрирует удостоверение сотрудника КГБ Беларуси и называет его номер, звание и должность человека, которому оно принадлежит.
Игорь Макар — бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси. В начале 2000-х он ушел из органов, а в 2006 году был в команде кандидата в президенты Александра Козулина, отвечая за вопросы безопасности, а затем уехал из страны. В январе издание
Получить комментарий в КГБ не удалось — телефоны пресс-службы комитета не отвечают.
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Макар называет звания и инициалы троих задержанных (двое силовиков и один гражданский по имени Сергей). Он также упоминает некие события, информацию по которым, как...
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