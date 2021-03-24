ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Прошу вас, не делайте провокаций». Беглый силовик Игорь Макар обратился к главе КГБ

24.03.2021 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар разместил видео своего обращения к главе КГБ Беларуси Ивану Тертелю. Макар назвал это переговорами в виде монолога.


Скриншот видео

Игорь Макар заявляет, что у него есть доказательства того, что в стране готовятся провокации, которые могут привести к жертвам.

— Иван Станиславович, независимо от количества людей на улице 25 марта, я прошу вас, не делайте провокаций, которые унесут жизни людей, и не обвиняйте в преступных действиях того, кто не имеет к этому ни малейшего отношения, — обращается к Тертелю Макар.

Макар называет звания и инициалы троих уже якобы задержанных людей (двое силовиков и один гражданский по имени Сергей), в виновность которых должны будут поверить простые граждане. Он также упоминает события, информацию по которым, как он заявляет, «готов выложить на весы в обмен на их жизни (задержанных) и о которой готов молчать сам».

Среди перечисленного Макар упоминает некое событие, которое случилось утром 15 марта этого года. И в подтверждение демонстрирует удостоверение сотрудника КГБ Беларуси и называет его номер, звание и должность человека, которому оно принадлежит.


Скриншот видео

Игорь Макар — бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси. В начале 2000-х он ушел из органов, а в 2006 году был в команде кандидата в президенты Александра Козулина, отвечая за вопросы безопасности, а затем уехал из страны. В январе издание EUobserver рассказало о полученной записи разговора бывшего председателя КГБ Беларуси, в которой обсуждается физическое устранение некоторых белорусских политэмигрантов. Издание также сообщило, что запись передал Игорь Макар. После этого МИД Беларуси обвинил Макара в мошенничестве и опубликовал запись, как утверждается, встречи Игоря Макара с представителем посольства Беларуси в Литве.

Получить комментарий в КГБ не удалось — телефоны пресс-службы комитета не отвечают.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макар называет звания и инициалы троих задержанных (двое силовиков и один гражданский по имени Сергей). Он также упоминает некие события, информацию по которым, как...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь в прошлом году экспортировала мясной продукции на 973 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by