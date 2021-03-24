Банк БелВэб нацелен на интеграцию в проект Великого шелкового пути

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар - Sputnik. Открытие сервисного центра демонстрирует технологические возможности банка, сказал председатель правления ОАО "Банк БелВэб" Василий Матюшевский в индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент Sputnik.

По его словам, открытие сервисного офиса банка в индустриальном парке является технической возможностью для расширения сотрудничества с китайской стороной.

"Открытие сервисного офиса – серьезный шаг по реализации нашей стратегии на 2020-2022 года в части интеграции в глобальный проект Великий шелковый путь", – обратил внимание он.

После чего Василий Матюшевский отметил, что это характерно не только для белорусского банка, но и в целом Группы ВЭБ.

"Этот сервисный офис – это реализация наших новых технологических возможностей. Мы начинаем говорить о безлюдных офисах, в каком-то смысле это уже атавизм. Потому что основная задача банка – удовлетворение потребностей наших клиентов", – констатировал он.

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