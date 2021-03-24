Беспрецедентный вызов: Матюшевский о работе банковской системы в 2020 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар - Sputnik. Банковская система республики достойно прошла через испытания 2020 года, сказал председатель правления ОАО "Банк БелВэб" Василий Матюшевский в индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент Sputnik.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik о том, какую помощь в прошлом году в условиях дефицита ликвидности оказывала Группа ВЭБ, глава банка с российским капиталом отметил, что "да, действительно мы столкнулись с оттоком средств со счетов физических и юридических лиц".

"Мы были вынуждены обратиться за помощью к материнскому банку (российская Группа ВЭБ - Sputnik) которая была своевременно предоставлена", - подчеркнул Василий Матюшевский.

После чего добавил, что в том числе банк обращался за помощью к регулятору: "потому что эмиссия белорусских рублей - исключительное право Национального банка".

При этом глава БелВЭБ особо отметил, что эта помощь была возвращена своевременно регулятору в начале декабря 2020 года, а материнскому банку - в конце прошлого года.

"Прошлый год стал вызовом для банковской системы. Мы искренне рады, что мы не подвели наших клиентов, собственников, регулятора. Мне кажется банковская система достаточно достойно прошла через испытания 2020 года. Год был крайне неординарный. Мы с таким (вызовом - Sputnik) никогда не сталкивались в суверенной истории", - констатировал председатель правления банка.

По мнению Василия Матюшевского, банк с честью прошел этот период. В ближайшее время собственником будет принято решение о докапитализации банка, а также расширении лимита заимствования в случае возникновения неординарных ситуаций.

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