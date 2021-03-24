Из российского порта Усть-Луга вывезены первые 37 тысяч тонн белорусского бензина

Источник материала: Tut.by

В морском порту Усть-Луга (Ленинградская область) 19 марта 2021 года судном Anemos I вывезено за пределы таможенной территории ЕАЭС первые 37 тысяч тонн нефтепродуктов (бензин). Об этом сообщает « ПортНьюс » со ссылкой на пресс-службу Центральной энергетической таможни.





Ранее появилась информация, что «Белорусская нефтяная компания» разместила предложение о поставках 37 тысяч тонн бензина Аи-92 производства Мозырского НПЗ для доставки через терминал «Портэнерго» в Усть-Луге.

Отгрузки были осуществлены в рамках межправительственного соглашения между Россией и Беларусью по перевалке белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. В портах Северо-Западного региона России в 2021—2023 годах планируется перевалить 9,8 млн тонн грузов (мазут, бензин, масло). Как уточнила пресс-служба Минтранса Беларуси, в текущем году объем поставок через российский терминалы может составить 1,8 млн тонн нефтепродуктов.

Процесс стартовал в начале марта. Помимо Усть-Луги белорусские грузы пошли в «Петербургский нефтяной терминал». Гарантированный объем поставок нефтепродуктов на ПНТ в 2021 году должен составить 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла, сообщила пресс-служба терминала.

Межправительственное соглашение определяет взаимодействие белорусских хозяйствующих субъектов с операторами терминалов морских портов на условиях «бери или плати» (take-or-pay). Тарифы на услуги железнодорожного транспорта для перевозки нефтепродуктов установлены в соответствии с национальным законодательством каждого из государств и с учетом скидок, предоставленных гособъединением «Белорусская железная дорога» и ОАО «Российские железные дороги». При этом гарантируется отсутствие любого их повышения, кроме ежегодной индексации, предусмотренной законодательством двух стран.

Проработать перенаправление грузов из портов стран Балтии поручил в прошлом году Александр Лукашенко в качестве ответной меры на санкции этих государств. Причем политическая составляющая была поставлена выше экономической целесообразности. Впрочем, по заверениям пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко, российская сторона предоставила для перевалки белорусских нефтепродуктов условия «выгоднее, чем Прибалтика». В первую очередь речь идет о Клайпеде, так как через Латвию и Эстонию отгрузки продолжаются.

Заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского «Газпромбанка» Гульнара Хайдаршина сказала в ходе VI круглого стола «Долговой рынок Республики Беларусь», что рост издержек на перевалку белорусских нефтепродуктов через российские порты компенсирует повышение транзитных тарифов.

— В СМИ появились данные, что перевод части отгрузок белорусских нефтепродуктов в российские порты может привести к существенному удорожанию и он может стать менее выгодным. Мы провели анализ, он показал, что через Клайпеду экспортируется только 20% белорусских нефтепродуктов. Если удорожание произойдет, что маловероятно, оно будет незначительным и будет скомпенсировано повышением тарифов на транзит нефти через территорию Беларуси на 6,6%. Это может добавить бюджету около 10 млн долларов, что более чем достаточно, чтобы перекрыть возможный рост издержек, — считает Хайдаршина.

Стоит отметить, что индексация тарифов (российская инфляция плюс 3 процентных пункта) на транзит российской нефти через Беларусь происходит последние годы. Белорусские власти не увязывали это с компенсацией издержек на перевалку нефтепродуктов через российские порты.