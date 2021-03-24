Эксперимент по защите прав потребителей в интернете могут провести в ЕЭАС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Минск выступил за проведение эксперимента в ЕАЭС по защите прав потребителей при покупке в интернет-магазинах, заявили в Государственном комитете по стандартизации.

Белорусская сторона поддержала такую инициативу для того, чтобы обеспечить безопасность товаров при покупках через зарубежные платформы. Причем эксперимент предлагают начать с игрушек, которые могут навредить здоровью детей. Да и качество поставляемых в посылках игрушек чаще всего вызывает вопросы у контролирующих органов.

Суть эксперимента в ЕАЭС

В Госстандарте Беларуси отметили, что сейчас вопросы трансграничной торговли в ЕАЭС не урегулированы, причем как на уровне союза, так и на уровне национальных законодательств. Проблема касается как технического регулирования, так и защиты прав потребителей.

"Товары, приобретаемые через иностранные интернет-магазины для личного пользования, не включаются в сферу контроля за их соответствием обязательным требованиям", - подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что масштабы интернет-продаж огромны, а потому нужно обеспечить качество продукции, которая доставляется посылками из-за рубежа, тем более допустить нарушения в этом сегменте проще, нежели в стационарной торговле.

Стороны решили поработать над формированием единой нормативной базы для регулирования трансграничной электронной торговли. Для этого и проведут эксперимент. В рамках его введут уведомительный порядок на соответствие требованиям технических регламентов ЕАЭС.

То есть владельцы зарубежных онлайн-магазинов будут публиковать на своих сайтах документы о соответствии своих товаров требованиям ЕАЭС. Эти документы будут выдаваться органами союза на основании тех сведений, которые предоставят изготовители товаров.

Протестируют на игрушках

Поэкспериментировать решено на наиболее социально значимой группе продукции – игрушках. Проверять качество и безопасность товаров будут на основании поступивших от потребителей жалоб.

Если эксперимент окажется положительным, то в правовые акты ЕАЭС внесут соответствующие изменения. Проработка данного вопроса уже ведется. Правда, окончательное решение о проведение такого эксперимента пока не принято.

Контроль качества в Евросоюзе

Аналогичный принцип внедрен и уже функционирует в Европейском союзе. То есть все товары, поставляемые ЕС с иностранных интернет-магазинов, должны соответствовать обязательным требованиям европейского законодательства.

Также вопросы развития электронной торговли прорабатывают на уровне СНГ, в том числе по вопросам безопасности и качества ввозимых в посылках товаров.

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