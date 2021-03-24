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Доллар подорожал, евро упал на торгах в среду

24.03.2021 13:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Доллар США подорожал, российский рубль и евро подешевели на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро уменьшил в стоимости 0,24%, доллар США, наоборот, прибавил в цене 0,45%, российский рубль подешевел на 0,47%.

По итогам торгов 24 марта Нацбанк установил следующие курсы:

  • 1 евро – 3,12 белорусского рубля
  • 1 доллар США – 2,62 рубля
  • 100 российских рублей – 3,47 рубля

При установлении курсов валют банки учитываю многие факторы, один из них– спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

По мнению экономиста Ярослава Романчука, курс белорусского рубля к доллару на конец года может дойти до 3,30 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин пояснял, что валюты, которые в прошлом году были фаворитами, постепенно превращаются в аутсайдеров. Речь идет преимущественно о валютах европейских стран, не входящих в зону евро (Болгария, Венгрия, Дания, Польша и другие), а также валютах стран с развивающимися и сырьевыми экономиками, которые будут падать по сравнению с долларом США.

В качестве лучшей валюты для сбережений этой весной эксперт назвал американский доллар.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В середине рабочей недели доллар США пошел в рост, европейская и российская валюты упали в цене на торгах.
 
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