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«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

24.03.2021 14:09 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сразу несколько белорусов и украинцев обратились в редакцию Realt.by с информацией о том, что их в Польше «кинула» строительная компания, которая принадлежит владельцу белорусского ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК) Илье Волоху. По словам строителей, они добросовестно выполнили все работы, но им за это не заплатили. Илья Волох считает, что «некоторые объемы выполнены с браком». Мы постарались разобраться в ситуации.

«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

Что за компания?

Илья Волох – владелец компании ООО «Жилстройкомплект», которая возводит скандально известный жилой комплекс - долгострой «Грушевский посад». Помимо этого, он был учредителем таких компаний, как ООО "Строительная компания Жилстройкомплект", и ООО "Генеральный подрядчик" которые выполняли подрядные работы на том же «Грушевском посаде» и ЖК «Карамель».

Когда работы на «Грушевском посаде» начали идти на убыль, владелец ЖСК переехал с семьей в Польшу, где открыл компанию «VGM GROUP SPÓŁKA». По данным rejestr.io (аналог белорусской Картотеки), компания занимается строительными работами, которые связаны с возведением зданий.

Помимо VGM,владелец ЖСК имеет отношение к таким польским компаниям, как PBS BUD, который также занимается строительными работами, COMMUNITY PARK, который также связан со стройкой, и WARMIA - MAZURY AKWAKULTURA, которая занимается рыбой.

«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

Но в статье речь пойдет про первую компанию – VGM. Она сейчас работает на субподряде у компании TRANSTOLBUD – PIEKUTOWSKI SP. Z O.O. (TSB) на нескольких объектах в польских Катовице, Замостье и Гданьске. Возможно, объектов и больше, но мы знаем истории пострадавших только со строек этих городов.

Что за истории?

Истории всех, кто общался с журналистом realt.by,схожие. Люди из Беларуси и Украины нашли вакансию на популярном ресурсе по размещению объявлений flagma.pl. До сих пор на этом сайте можно найти вакансии от VGM.

«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

Компания обещает работу в комплексной русскоязычной бригаде со своим мастером, геодезистом и инженером. Есть возможность работать вахтами по 15 дней. Рабочие инструменты и жилье предоставляются бесплатно работодателем. Официальное трудоустройство: подписание договора «умова о праце». Дорога из Минска за счет работодателя. Обещают зарплату 4000-6000 злотых ($1000-$1500).

- Мы сейчас находимся в Варшаве, он (Илья Волох – прим.ред.) нам просто не заплатил и не собирается. Мы сидим у него на хостеле, у людей даже нет денег уехать домой. Визы заканчиваются. Нас игнорируют 2 месяца. Зарплаты нет. Даже скрывают адрес офиса, - рассказывает один из работников VGMДенис.

Молодой человек, по его словам, работал на двух объектах: отель в Катовице и жилой дом в Замостье. Всего в команде Дениса работало 8 человек. Из них, на момент разговора, 4 человека уехали, так и не дождавшись выплат, еще 4 остались в Варшаве, так как у них не было денег даже на возвращение домой.

«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"
«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"
«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"
«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"
«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

- Мы готовы идти до конца. Есть фото нашей работы вместе с нашими лицами на Катовицах и Замостье. Есть табели с расчетами ЗП, но их не заплатили. По 12 часов работали 6 дней в неделю. Нам ничего не заплатили! – делится Денис.

Петро – гражданин Украины. Но он тоже сообщил в редакцию, что работал на VGMи остался без денег.

- Да, нам в Катовице не заплатила деньги фирма VGM за два месяца. Нас 3 человека. Они говорят, что денежка будет, но сколько можем ждать? – рассказывает Петро.

«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"
«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

- Работали в Катовице. Денег не отдали, на звонки не отвечают, приглашения не можем сделать, - рассказывает коллега Петра Андрей.

Работники одной из бригад, которые трудились на объекте в Катовице, написали претензию на имя директора VGM-group. Однако, по их словам, она осталась без ответа.

«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"
«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

Один из мужчин, который подписался под претензией, не дождавшись ответа от VGM, написал обращение в Польскую инспекцию по труду. Оригинал письма имеется в редакции, публикуем лишь его выдержки с переводом.

Я, Игорь (фамилия скрыта редакцией), гражданин Украины, в настоящее время пребываю во Франции в делегации польской компании TECHNIC-SYSTEM по приглашению Мазовецкого воеводства от 02.07.

После карантина я работал в командировке во Франции с фирмой TECHNIC-SISTEM, но в конце вахты меня вызвали в Варшаву, прежде чем запустить еще одно строительство объекта.

В этот период, по объявлению VGM-group, я нашел работу по сборке гипсокартона. Связавшись в Viber, мне подтвердили официальное трудоустройство, и я приехал 25 ноября по адресу Kątna 17, 00-703 Warszawa для переговоров с Георгием (фамилия скрыта редакцией) и Ильей Волохом, где мне предложили хорошие условия и зарплату в командировке в Катовице для строительства гостиницы Mercury.

Сделав копии моих документов и банковских реквизитов, пояснили, что изготовление документов (легализации – прим.ред.) займут некоторое время. Они купили мне билет и в тот же день уехали в Катовице.

В Катовице меня встретил бригадир Сергей (фамилия скрыта редакцией), объяснил, что пока инженер Анатолий в отпуске, я буду работать под чужими документами. На следующий день я получил пропуск на объект под другим названием, накидку с логотипом TSB и начал шпатлевать швы гипсокартона, каждый день отправляя отчет о проделанной работе.

В то время, кроме Сергея, в учреждении работали еще пять человек из Беларуси и трое из Украины (пятеро ждали регистрации, как и я).

Мы работали 12 часов в день, оплачивали нам только авансы в размере 400-500 злотых наличными, которые с карты снимал бригадир.

Через некоторое время я отправил электронное письмо в VGM с просьбой объяснить, как начисляется зарплата и когда документы будут готовы. После этого приехал Георгий, объяснил на совещании, что выплата задерживается, так как TSB не подписала объемы; а в вопросе официальной занятости он сказал, что срок рассмотрения документов - полтора месяца.

После того, как мы получили зарплату в размере 8 злотых в час (минимальная почасовая ставка в Польше — 18,30 злотого брутто – прим. ред.), уехали трое украинцев, и мы написали коллективную жалобу на несправедливые цены и поддельные документы и передали документ в руки Илье Волоху, который приехал по просьбе сотрудников.

Узнав от сотрудников (которые работали по той же схеме до нас и тоже были обмануты), я понял, что никаких документов или зарплаты не будет.

Проработав полтора месяца (385 часов) и получив всего 1168 злотых, я покинул стройку обратно в TECHNIC-SYSTEM, который к тому времени выдал мне новые документы и пригласил работать на новые объекты.

Недавно автору письма пришел ответ, что обращение составлено некорректно, поэтому его рассматривать не будут.

Кстати, по поводу оплаты труда некоторые работники сообщили, что им переводы делались с личной карты жены владельца компании Алеси Волох. Деньги сбрасывались одному из сотрудников, чтобы он распределил деньги между остальными.

«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

«Нам заказчик не платил деньги»

Все работники VGM, которые обратились в редакцию, устраивались в эту компанию по одному сценарию: находили предложение о работе на flagma.pl, после чего с ними связывался человек, которого зовут Анатолий. Мы пообщались с Анатолием и узнали его мнение о ситуации.

«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

- Их (работников VGMприм.ред.) никто обманывать не собирался и не собирается. Нам заказчик не платил деньги, и мы расторгли с ним договор. И по условиям расторжения этого контракта заказчик до 28 числа должен провести ревизию работ, которые сделали мы, они даже наняли для этого компанию, и до 31 марта должны рассчитаться с нами. С учетом, конечно, тех багов, которые будут выявлены при ревизии.

Все, кто ко мне обращался, я всем все объяснил. Всем написал в Viber, что заказчики нам не платят с ноября, что мы с ними расторгли из-за этого договор. Заказчиком у нас выступал TRANSTOLBUD (TSB). То есть они были подрядчиками, а мы у них на субподряде.

Я сам не сотрудник VGM, я работаю на них по договору от белорусской компании. Я был производителем работ на объекте и должен был объяснять людям условие работ на объекте, что нужно делать, как делать и сколько зарабатывают люди за это.

Я не сотрудник VGM, но знаю, что VGM никого обмануть не желали. Всегда остаемся на связи, и все, кто обращался ко мне, я всем им объяснял, что и почему. Другой момент, что если в работе есть брак, или они выполнены некачественно и заказчик нам это все предоставляет в письменной форме, по всем правилам и с фотографиями, то мы должны будем возместить эти затраты. И тогда понятно, что руководство VGM может удержать у рабочих, которые допустили брак, до 50% зарплаты.

Рабочие, как за частую бывает, начнут: «нас обманули, нас кинули», а то, что они выполнили свои работы некачественно – никому не скажут. И, скажем так, из всех ребят, которые работали на Катовице, и которые квалифицировали себя, как большие специалисты, только 10% были по-настоящему специалисты. И то, из Беларуси там, ну не знаю, чтобы вспомнить, только пару ребят были толковыми. Остальные сразу сказали «мы не специалисты». Ну не специалисты, так не специалисты. Но если приехали работать, то идите и работайте. Выполняйте коэффициенты.

«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"
«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

«TSB платило VGM в надежде, что ситуация улучшится»

Нам удалось пообщаться с сотрудниками TSB по поводу работы с VGM и отеля в Катовице. Ситуацию прокомментировал юрист компании TRANSTOLBUD Szymon Brożyński.

«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"

- Ситуация такова. Я подтверждаю, что у TSB был контракт с VGM на строительные работы в Катовице. К сожалению, с самого начала у TSB было много оговорок по поводу работы, заключенной с VGM. Строительные работы были проведены ненадлежащим образом и не в срок. У нас обширная переписка на эту тему. Тем не менее, несмотря на многочисленные проблемы, TSB платило VGM в надежде, что ситуация улучшится. Тем не менее в конце 2020 года VGM практически прекратила выполнение работ. У TSB было много проблем из-за этого со стороны Инвестора и Генерального подрядчика инвестиций. Поэтому договор был расторгнут по соглашению сторон, TSB и VGM. TSB пришлось передать на аутсорсинг исправления и оставшиеся работы. TSB понесла значительные расходы в этом отношении. В настоящее время проводится оценка потерь TSB и незавершенных работ с VGM. Однако это небольшие работы, так как большинство из них были завершены в 2020 году. Таким образом, TSB не имеет ни влияния, ни юридической возможности погасить причитающиеся работникам суммы. По мнению TSB, это внутренняя проблема руководства VGM.

Стоит отметить, что работники VGM, которые обратились в редакцию, рассказали, что работали на объекте еще и в январе 2021 года, когда контракт между TSBи VGMбыл расторгнут. Есть даже табель на этот месяц. Некоторые ожидали до последнего официальных документов о своем трудоустройстве для легализации нахождения в Польше.

- Контракт был окончательно расторгнут в январе. Правда, в январе были проведены отдельные работы. В феврале VGM больше не проводила никаких работ. Согласно письменному контракту на выполнение работ, TSB требовало от VGM, чтобы все работники были легально трудоустроены. VGM предоставила TSB информацию о том, что все работники были легально трудоустроены, - поделился Szymon Brożyński. -  Как я уже указывал, по договору VGM обязана была легально нанимать сотрудников. TSB всегда требует этого от своих подрядчиков. VGM заверил TSB, что это так. У нас есть переписка с VGM по этому поводу. Что касается выставления счетов VGM и их сотрудникам, то это внутреннее дело VGM. Еще раз хочу отметить, что мы предпринимаем шаги по определению убытков TSB в связи с ненадлежащим исполнением VGM контракта. Это все, что мы можем сказать.

Илья Волох: «Крайних нет... как всегда»

Ситуацию также прокомментировал глава польской компании VGM-group и белорусской «Жилстройкомплект» Илья Волох.

- Некоторые объемы выполнены с браком, и мы сейчас ведем переговоры по подписанию и компенсации расходов на исправление брака. Да, нам не подписывают (выполненные работы – прим.ред.) с ноября-декабря, но мы договорились до конца марта закрыть этот вопрос. Крайних нет... как всегда. Каждый считает, что он сделал лучше всех.

Глава компании уверяет, что каждый работник получит свои деньги за выполненную работу после корректировок на устранение недостатков, которые допустили строители.

- Мы сейчас по каждой стенке разберемся: что, кто и сколько. Я пытаюсь максимум выдать из этой проблемы. У нас все официально трудоустроены.

 
Теги: Минск
 
 
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