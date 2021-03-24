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«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"
24.03.2021 14:09 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сразу несколько белорусов и украинцев обратились в редакцию Realt.by с информацией о том, что их в Польше «кинула» строительная компания, которая принадлежит владельцу белорусского ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК) Илье Волоху. По словам строителей, они добросовестно выполнили все работы, но им за это не заплатили. Илья Волох считает, что «некоторые объемы выполнены с браком». Мы постарались разобраться в ситуации.
Что за компания?
Илья Волох – владелец компании ООО «Жилстройкомплект», которая возводит скандально известный жилой комплекс - долгострой «Грушевский посад». Помимо этого, он был учредителем таких компаний, как
Когда работы на «Грушевском посаде»
Помимо VGM,владелец ЖСК имеет отношение к таким польским компаниям, как
Но в статье речь пойдет про первую компанию – VGM. Она сейчас работает на субподряде у компании TRANSTOLBUD – PIEKUTOWSKI SP. Z O.O. (TSB) на нескольких объектах в польских Катовице, Замостье и Гданьске. Возможно, объектов и больше, но мы знаем истории пострадавших только со строек этих городов.
Что за истории?
Истории всех, кто общался с журналистом realt.by,схожие. Люди из Беларуси и Украины нашли вакансию на популярном ресурсе по размещению объявлений flagma.pl. До сих пор на этом сайте
Компания обещает работу в комплексной русскоязычной бригаде со своим мастером, геодезистом и инженером. Есть возможность работать вахтами по 15 дней. Рабочие инструменты и жилье предоставляются бесплатно работодателем. Официальное трудоустройство: подписание договора «умова о праце». Дорога из Минска за счет работодателя. Обещают зарплату 4000-6000 злотых ($1000-$1500).
- Мы сейчас находимся в Варшаве, он (Илья Волох – прим.ред.) нам просто не заплатил и не собирается. Мы сидим у него на хостеле, у людей даже нет денег уехать домой. Визы заканчиваются. Нас игнорируют 2 месяца. Зарплаты нет. Даже скрывают адрес офиса, - рассказывает один из работников VGMДенис.
Молодой человек, по его словам, работал на двух объектах: отель в Катовице и жилой дом в Замостье. Всего в команде Дениса работало 8 человек. Из них, на момент разговора, 4 человека уехали, так и не дождавшись выплат, еще 4 остались в Варшаве, так как у них не было денег даже на возвращение домой.
- Мы готовы идти до конца. Есть фото нашей работы вместе с нашими лицами на Катовицах и Замостье. Есть табели с расчетами ЗП, но их не заплатили. По 12 часов работали 6 дней в неделю. Нам ничего не заплатили! – делится Денис.
Петро – гражданин Украины. Но он тоже сообщил в редакцию, что работал на VGMи остался без денег.
- Да, нам в Катовице не заплатила деньги фирма VGM за два месяца. Нас 3 человека. Они говорят, что денежка будет, но сколько можем ждать? – рассказывает Петро.
- Работали в Катовице. Денег не отдали, на звонки не отвечают, приглашения не можем сделать, - рассказывает коллега Петра Андрей.
Работники одной из бригад, которые трудились на объекте в Катовице, написали претензию на имя директора
Один из мужчин, который подписался под претензией, не дождавшись ответа от VGM, написал обращение в
Недавно автору письма пришел ответ, что обращение составлено некорректно, поэтому его рассматривать не будут.
Кстати, по поводу оплаты труда некоторые работники сообщили, что им переводы делались с личной карты жены владельца компании Алеси Волох. Деньги сбрасывались одному из сотрудников, чтобы он распределил деньги между остальными.
- Их (работников VGM – прим.ред.) никто обманывать не собирался и не собирается. Нам заказчик не платил деньги, и мы расторгли с ним договор. И по условиям расторжения этого контракта заказчик до 28 числа должен провести ревизию работ, которые сделали мы, они даже наняли для этого компанию, и до 31 марта должны рассчитаться с нами. С учетом, конечно, тех багов, которые будут выявлены при ревизии.
Все, кто ко мне обращался, я всем все объяснил. Всем написал в Viber, что заказчики нам не платят с ноября, что мы с ними расторгли из-за этого договор. Заказчиком у нас выступал
Я сам не сотрудник VGM, я работаю на них по договору от белорусской компании. Я был производителем работ на объекте и должен был объяснять людям условие работ на объекте, что нужно делать, как делать и сколько зарабатывают люди за это.
Я не сотрудник VGM, но знаю, что VGM никого обмануть не желали. Всегда остаемся на связи, и все, кто обращался ко мне, я всем им объяснял, что и почему. Другой момент, что если в работе есть брак, или они выполнены некачественно и заказчик нам это все предоставляет в письменной форме, по всем правилам и с фотографиями, то мы должны будем возместить эти затраты. И тогда понятно, что руководство VGM может удержать у рабочих, которые допустили брак, до 50% зарплаты.
Рабочие, как за частую бывает, начнут: «нас обманули, нас кинули», а то, что они выполнили свои работы некачественно – никому не скажут. И, скажем так, из всех ребят, которые работали на Катовице, и которые квалифицировали себя, как большие специалисты, только 10% были по-настоящему специалисты. И то, из Беларуси там, ну не знаю, чтобы вспомнить, только пару ребят были толковыми. Остальные сразу сказали «мы не специалисты». Ну не специалисты, так не специалисты. Но если приехали работать, то идите и работайте. Выполняйте коэффициенты.
«TSB платило VGM в надежде, что ситуация улучшится»
Нам удалось пообщаться с сотрудниками TSB по поводу работы с VGM и отеля в Катовице. Ситуацию прокомментировал юрист компании TRANSTOLBUD Szymon Brożyński.
- Ситуация такова. Я подтверждаю, что у TSB был контракт с VGM на строительные работы в Катовице. К сожалению, с самого начала у TSB было много оговорок по поводу работы, заключенной с VGM. Строительные работы были проведены ненадлежащим образом и не в срок. У нас обширная переписка на эту тему. Тем не менее, несмотря на многочисленные проблемы,
Стоит отметить, что работники VGM, которые обратились в редакцию, рассказали, что работали на объекте еще и в январе 2021 года, когда контракт между TSBи VGMбыл расторгнут. Есть даже табель на этот месяц. Некоторые ожидали до последнего официальных документов о своем трудоустройстве для легализации нахождения в Польше.
- Контракт был окончательно расторгнут в январе. Правда, в январе были проведены отдельные работы. В феврале VGM больше не проводила никаких работ. Согласно письменному контракту на выполнение работ, TSB требовало от VGM, чтобы все работники были легально трудоустроены. VGM предоставила TSB информацию о том, что все работники были легально трудоустроены, - поделился Szymon Brożyński. - Как я уже указывал, по договору VGM обязана была легально нанимать сотрудников. TSB всегда требует этого от своих подрядчиков. VGM заверил TSB, что это так. У нас есть переписка с VGM по этому поводу. Что касается выставления счетов VGM и их сотрудникам, то это внутреннее дело VGM. Еще раз хочу отметить, что мы предпринимаем шаги по определению убытков TSB в связи с ненадлежащим исполнением VGM контракта. Это все, что мы можем сказать.
Илья Волох: «Крайних нет... как всегда»
Ситуацию также прокомментировал глава польской компании VGM-group и белорусской «Жилстройкомплект» Илья Волох.
- Некоторые объемы выполнены с браком, и мы сейчас ведем переговоры по подписанию и компенсации расходов на исправление брака. Да, нам не подписывают (выполненные работы – прим.ред.) с ноября-декабря, но мы договорились до конца марта закрыть этот вопрос. Крайних нет... как всегда. Каждый считает, что он сделал лучше всех.
Глава компании уверяет, что каждый работник получит свои деньги за выполненную работу после корректировок на устранение недостатков, которые допустили строители.
- Мы сейчас по каждой стенке разберемся: что, кто и сколько. Я пытаюсь максимум выдать из этой проблемы. У нас все официально трудоустроены.
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«Работали по 12 часов 6 дней в неделю, а денег не получили». Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика "Грушевского Посада"
Сразу несколько белорусов и украинцев обратились в редакцию Realt.by с информацией о том, что их в Польше «кинула» строительная компания, которая принадлежит...
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