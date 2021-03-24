Один из мужчин, который подписался под претензией, не дождавшись ответа от VGM, написал обращение в Польскую инспекцию по труду . Оригинал письма имеется в редакции, публикуем лишь его выдержки с переводом.

Я, Игорь (фамилия скрыта редакцией), гражданин Украины, в настоящее время пребываю во Франции в делегации польской компании TECHNIC-SYSTEM по приглашению Мазовецкого воеводства от 02.07.

После карантина я работал в командировке во Франции с фирмой TECHNIC-SISTEM, но в конце вахты меня вызвали в Варшаву, прежде чем запустить еще одно строительство объекта.

В этот период, по объявлению VGM-group, я нашел работу по сборке гипсокартона. Связавшись в Viber, мне подтвердили официальное трудоустройство, и я приехал 25 ноября по адресу Kątna 17, 00-703 Warszawa для переговоров с Георгием (фамилия скрыта редакцией) и Ильей Волохом, где мне предложили хорошие условия и зарплату в командировке в Катовице для строительства гостиницы Mercury.

Сделав копии моих документов и банковских реквизитов, пояснили, что изготовление документов (легализации – прим.ред.) займут некоторое время. Они купили мне билет и в тот же день уехали в Катовице.

В Катовице меня встретил бригадир Сергей (фамилия скрыта редакцией), объяснил, что пока инженер Анатолий в отпуске, я буду работать под чужими документами. На следующий день я получил пропуск на объект под другим названием, накидку с логотипом TSB и начал шпатлевать швы гипсокартона, каждый день отправляя отчет о проделанной работе.

В то время, кроме Сергея, в учреждении работали еще пять человек из Беларуси и трое из Украины (пятеро ждали регистрации, как и я).

Мы работали 12 часов в день, оплачивали нам только авансы в размере 400-500 злотых наличными, которые с карты снимал бригадир.

Через некоторое время я отправил электронное письмо в VGM с просьбой объяснить, как начисляется зарплата и когда документы будут готовы. После этого приехал Георгий, объяснил на совещании, что выплата задерживается, так как TSB не подписала объемы; а в вопросе официальной занятости он сказал, что срок рассмотрения документов - полтора месяца.

После того, как мы получили зарплату в размере 8 злотых в час (минимальная почасовая ставка в Польше — 18,30 злотого брутто – прим. ред.), уехали трое украинцев, и мы написали коллективную жалобу на несправедливые цены и поддельные документы и передали документ в руки Илье Волоху, который приехал по просьбе сотрудников.

Узнав от сотрудников (которые работали по той же схеме до нас и тоже были обмануты), я понял, что никаких документов или зарплаты не будет.

Проработав полтора месяца (385 часов) и получив всего 1168 злотых, я покинул стройку обратно в TECHNIC-SYSTEM, который к тому времени выдал мне новые документы и пригласил работать на новые объекты.