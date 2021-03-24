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Метр от $1350. «Айрон» выставил на продажу квартиры в доме на 12 подъездов
24.03.2021 14:09 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Айрон» предложил к долевому строительству квартиры в жилом доме № 4.2 в ЖК «Левада». Дом еще только начали строить, его сдача запланирована на осень 2022 года. Цена «квадрата» стартует от $ 1350 при 100% оплате. Проектная декларация опубликована в свежем номере газеты «Минский курьер». Среди предлагаемых вариантов есть квартиры с ремонтом и с террасами.
ЖК «Левада» расположен в Центральном районе Минска, практически на берегу Свислочи, рядом с парком Победы. Ранее на этом земельном участке располагалась птицефабрика им. Крупской.
Застройщиком территории выступает ОДО «Айрон». Тут планируется возвести 199 тысяч квадратных метров жилья и два общественно-деловых центра. Проектом предусмотрены «многоквартирные дома от 4 до 9 этажей.
Новая проектная декларация касается дома № 4.2 на 12 подъездов и 379 квартир. Этажность у здания будет переменная: от 7 до 9 этажей.
Квартиры и цены
1-комнатные квартиры (от 31 до 44 «квадратов») − 1500 долларов за метр.
1-комнатные квартиры (1В, 5-я секция) − 1450 долларов за метр.
2-комнатные квартиры (от 45 до 50 «квадратов») − 1450 долларов за метр.
2-комнатные квартиры (от 60 до 62 «квадратов») − 1400 долларов за метр.
2-комнатные квартиры с ремонтом в 2-й секции, 1-й этаж − 1650 долларов за метр.
2-комнатные квартиры с ремонтом в 2-й секции − 1600 долларов за метр.
3-комнатные квартиры (3Г и 3В в 4-й секции, 3А в 1-й секции) − 1 400 долларов за метр.
3-комнатные квартиры (от 75 до 81 «квадратов») − 1350 долларов за метр.
3-комнатные квартиры с ремонтом в 2-й секции −1550 долларов за метр.
3-комнатная квартира с террасой в 2-й секции с ремонтом − 2 000 долларов за метр.
3-комнатная квартира с террасой в 5 секциях − 1800 долларов за метр.
При наличии кладовой стоимость «квадрата» увеличивается на 30 долларов.
При рассрочке (30 % в течение 3 банковских дней после регистрации договора, остаток ежемесячно равными долями по июнь 2022 года) стоимость «квадрата» увеличивается на 30 долларов. При привлечении кредита по партнерским программам банков стоимость «квадрата» увеличивается на 50 долларов.
В прошлой проектной декларации, выпущенной в конце прошлого года, квартиры
Напомним, что первый дом ЖК «Айрон»
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«Айрон» предложил к долевому строительству квартиры в жилом доме № 4.2 в ЖК «Левада». Дом еще только начали строить, его сдача запланирована на осень 2022 года....
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