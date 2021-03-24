Метр от $1350. «Айрон» выставил на продажу квартиры в доме на 12 подъездов

ЖК «Левада» расположен в Центральном районе Минска, практически на берегу Свислочи, рядом с парком Победы. Ранее на этом земельном участке располагалась птицефабрика им. Крупской.

Застройщиком территории выступает ОДО «Айрон». Тут планируется возвести 199 тысяч квадратных метров жилья и два общественно-деловых центра. Проектом предусмотрены «многоквартирные дома от 4 до 9 этажей.

Новая проектная декларация касается дома № 4.2 на 12 подъездов и 379 квартир. Этажность у здания будет переменная: от 7 до 9 этажей.