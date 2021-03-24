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Пять новых предприятий запустят в этом году в СЭЗ "Брест"

24.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Пять новых предприятий запустят в этом году в свободной экономической зоне "Брест". Среди них сельскохозяйственный комплекс по выращиванию грибницы, мебельная фабрика, логистическая компания, аккумуляторный завод и светодиодное предприятие. За год объем производства промышленной продукции в свободной экономической зоне "Брест" увеличился почти на 15 % и достиг 2 миллиардов и 600 миллионов рублей. 
 
Теги: Брест
 
 
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Пять новых предприятий запустят в этом году в свободной экономической зоне "Брест". Среди них сельскохозяйственный комплекс по выращиванию грибницы, мебельная...
 
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