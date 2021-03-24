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Центральный депозитарий Беларуси и Евразийский банк развития заключили депозитарный договор
24.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРеспубликанский центральный депозитарий ценных бумаг заключил договор с Евразийским банком развития. Установление таких отношений будет способствовать развитию национального рынка ценных бумаг. Также такой шаг имеет важное значение в контексте формирования общего на пространстве экономического союза, считают эксперты.
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Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг заключил договор с Евразийским банком развития. Установление таких отношений будет способствовать...
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