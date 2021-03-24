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Форум, посвященный развитию Института финансовых консультантов, пройдет в Минске
24.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTФорум, посвященный развитию Института финансовых консультантов, пройдет в Минске. Такая деловая встреча поможет узнать больше о специалистах, которые являются посредниками в цепочке банк-клиент, в том числе о кредитных брокерах, разбирающихся в различных вопросах финансирования: будь то кредит, заем или лизинг. Форум запланирован на 22 апреля.
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Форум, посвященный развитию Института финансовых консультантов, пройдет в Минске. Такая деловая встреча поможет узнать больше о специалистах, которые являются...
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