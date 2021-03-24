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Белорусский рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю
24.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 62 копейкие, евро - 3 рубля 12 копеек и 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 62 копейкие, евро - 3 рубля 12 копеек и 3 рубля 47...
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