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Кожемяко призвал белорусов "смелее шагать" на рынок Приморья
24.03.2021 14:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар - Sputnik. Жители Приморья с удовольствием выбирают белорусскую продукцию, доверяя ее высокому качеству, отметил Кожемяко.
Наращивать сотрудничество с предпринимателями Приморского края Олег Кожемяко призвал белорусских производителей на V экспортном форуме "Беларусь мясная", который открылся в Минске 24 марта.
По его словам, торговые сети Приморья наращивают сотрудничество с белорусским бизнесом. Если в 2020-м оборот торговых сетей по реализации белорусских товаров составил 217 миллионов российских рублей (примерно 2,9 миллиона долларов - Sputnik), то всего за два месяца 2021-го реализовано белорусских товаров почти на 100 миллионов рублей (1,3 миллиона долларов).
"Нужно смелее шагать на рынок приморской земли", –
По словам губернатора, жители его региона с удовольствием выбирают белорусскую продукцию, доверяют ее качеству и экологичности.
© Sputnik / Константин Чалабов
В планах приморской делегации – посещение ряда сельскохозяйственных и машиностроительных предприятий Беларуси.
Напомним, в сентябре 2020-го губернатор Приморья Олег Кожемяко
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Оборот белорусских товаров в торговых сетях Приморского края в 2020-м составил около трех миллионов долларов, отметил губернатор региона Олег Кожемяко на...
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