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Кожемяко призвал белорусов "смелее шагать" на рынок Приморья

24.03.2021 14:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар - Sputnik. Жители Приморья с удовольствием выбирают белорусскую продукцию, доверяя ее высокому качеству, отметил Кожемяко.

Наращивать сотрудничество с предпринимателями Приморского края Олег Кожемяко призвал белорусских производителей на V экспортном форуме "Беларусь мясная", который открылся в Минске 24 марта.

По его словам, торговые сети Приморья наращивают сотрудничество с белорусским бизнесом. Если в 2020-м оборот торговых сетей по реализации белорусских товаров составил 217 миллионов российских рублей (примерно 2,9 миллиона долларов - Sputnik), то всего за два месяца 2021-го реализовано белорусских товаров почти на 100 миллионов рублей (1,3 миллиона долларов).

"Нужно смелее шагать на рынок приморской земли", – цитирует Кожемяко правительство региона.

По словам губернатора, жители его региона с удовольствием выбирают белорусскую продукцию, доверяют ее качеству и экологичности. 

© Sputnik / Константин Чалабов
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В планах приморской делегации – посещение ряда сельскохозяйственных и машиностроительных предприятий Беларуси.

Напомним, в сентябре 2020-го губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал с визитом в Беларуси. Тогда, обращаясь к губернатору, Лукашенко отметил, что Беларусь готова заключать выгодные для Приморья контракты в сфере авто- и машиностроения, производства троллейбусов и электрокаров. Речь шла в том числе о поставках и сервисном обслуживании на очень высоком уровне. Также Лукашенко заверил, что Приморский край может рассчитывать и на поставки белорусской молочной и мясо-молочной продукции.

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Теги: Минск
 
 
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Оборот белорусских товаров в торговых сетях Приморского края в 2020-м составил около трех миллионов долларов, отметил губернатор региона Олег Кожемяко на...
 
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