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Россия ратифицировала протокол о продлении кредита на БелАЭС

24.03.2021 15:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол о продлении на два года кредита на строительство Белорусской АЭС и снижении ставки до 3,3%, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее продление кредита на Островецкую АЭС одобрили Совет Федерации и Госдума РФ.

В Москве 14 июля 2020 года был подписан документ, подразумевавший внесение изменений в межправительственное соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года.

Документом предусмотрена пролонгация кредита на два года: с 1 апреля 2021 на 1 апреля 2023 года. Также будет снижена процентная ставка по займу до 3,3% годовых, при этом она станет фиксированной.

Условия российского кредита

Россия выделила Беларуси государственный экспортный кредит, который покрывает 90% стоимости контракта на строительство АЭС под Островцом, общей суммой в 10 миллиардов долларов.

Соглашение предусматривало, что займ белорусская сторона начнет погашать через полгода после ввода в эксплуатацию БелАЭС, но не позже 1 апреля 2021 года.

Возврат денег был предусмотрен 30 равными долями каждые шесть месяцев. На 50% суммы должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на остальные 50% - по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.

Белорусская АЭС

Строительство Островецкой АЭС по российскому проекту "ВВЭР-1200" завершается. Проект отвечает нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый, один из них уже запущен.

Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. На официальной церемонии его запуска президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республике нужна еще одна такая станция.

Реактор АЭС был выведен на 100-процентную мощность 12 января.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно протоколу, подписанному в июле прошлого года, сроки выплат по кредиту увеличиваются на два года, процентная ставка вместо смешанной изменяется на...
 
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