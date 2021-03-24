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Лукашенко встретится с губернатором Приморского края. Что будут обсуждать?

24.03.2021 16:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар - Sputnik. Встреча Александра Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко запланирована на четверг, 25 марта. 

Несколько дней российская делегация посещает предприятия в Беларуси. В планах – расширить ассортимент белорусских товаров на полках российских магазинов. Особый интерес традиционно вызывает мясная и молочная продукция.

"На протяжении 2 лет мы выстраиваем отношения, связанные с поставкой сельхозпродукции на Приморскую землю. Белорусские товары завоевывают все большую популярность. Качество жители Приморья оценивают положительно, белорусским продуктам доверяют. Доверяют, потому что на протяжении многих лет не меняются технические условия: продукция вся в основном изготавливается по ГОСТу", – поделился впечатлениями Олег Кожемяко.

Губернатор уверен, что визит поможет нарастить объемы поставок. Хотя торговля между Беларусью и Приморским краем в последнее время идет бойко: за последние 2 месяца 2021 года объем экспорта сравнялся с поставками всего 2020-го.

Кроме предприятий мясо-молочной промышленности российская делегация посетила и Минский тракторный завод, заинтересовавшись поставкой техники и для сельского хозяйства, и для коммунальных нужд.

Есть договоренности о поставках лифтов белорусского производства: объемы, планируются, будут немалыми.

По поводу завтрашней встречи с белорусским президентом губернатор ответил, что сотрудничество двигается динамично, поэтому есть, что обсудить.

"Есть протоколы подписания прошлых соглашений, как они выполняются. А мы видим, что они выполняются с опережением. Для нас это интересно, выгодно и понятно жителям Приморья", – сообщил о планах Олег Кожемяко.

К слову, губернатор Приморского края поделился, что у него есть белорусские корни: бабушка родом из Гомеля.

А еще отведал белорусский хамон (тот самый, который Александр Лукашенко презентовал Владимиру Путину) и оценил его: "Вкусно!"

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Российская делегация несколько дней посещает предприятия в Беларуси. Больше всего интересуются мясной и молочной продукцией.
 
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