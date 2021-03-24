«Глубокая обеспокоенность». В СПЧ ООН приняли очередную резолюцию по правам человека в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В среду, 24 марта, в Совете по правам человека ООН в Женеве вновь говорили о Беларуси: обсуждалось принятие проекта резолюции о ситуации с правами человека в нашей стране.



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В документе под названием «Ситуация с правами человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и впоследствии» выражается глубокая обеспокоенность общей ситуацией с правами человека в нашей стране и ее ухудшением, осуждается их нарушение, в том числе задержания журналистов и работников СМИ, а также политически мотивированные уголовные дела и приговоры. В нем отмечается, что белорусское правительство не выполнило обязательства по проведению честного и прозрачного голосования, а также содержатся призывы к диалогу с оппозиционными силами, представленными Координационным советом, и проведению выборов, соответствующих демократическим стандартам.

Важной составляющей документа является внимание к разбору, документированию и расследованию случаев нарушения прав человека для их предотвращения в дальнейшем. Документ также призывает Верховного комиссара ООН по правам человека с помощью экспертов заняться активным мониторингом ситуации с правами человека в Беларуси и тем самым внести вклад в установление виновных в их нарушении, а также совместно с властями Беларуси, представителями других государств, международных организаций, агентств ООН и ОБСЕ поддержать расследование случаев нарушения прав человека в нашей стране.

При этом в документ предлагалось внести большое количество поправок (всего 14), которые инициировали члены Совета — Россия и Китай. Так, предлагалось совсем исключить из резолюции пять пунктов, где говорилось о серьезных нарушениях прав человека, пытках, негуманном обращении с задержанными, невыполнении белорусским правительством обязательств по проведению честных и прозрачных выборов и т. д.

Многие другие пункты предлагалось изменить, убрав в них указание на отсутствие уголовных дел по фактам насилия и пыток, а также гибели четверых человек во время протестов. Также предлагалось исключить упоминания о связи нарушений прав человека с контекстом президентских выборов, демонстрантов предлагалось не называть «мирными». В документе планировали убрать слова о диалоге с оппозицией и Координационным советом, оставив лишь призыв к диалогу с гражданским обществом, а также исключить предложение к Верховному комиссару ООН по правам человека о сборе информации для установления и наказания виновных. Саму резолюцию предлагалось назвать «Ситуация с правами человека в Беларуси».

Выступавший в Совете представитель нашей страны Юрий Амбразевич назвал рассмотрение документа новой попыткой вмешательства во внутренние дела суверенного государства, содержащиеся в нем оценки субъективными, а обвинения — неподтвержденными. Он обратил внимание на то, что документ по своей сути нарушает устав ООН и некоторые резолюции Генассамблеи, отметив, что таким образом организация используется не для развития международного сотрудничества. Документ он назвал примером манипулирования ООН со стороны западных государств в их геополитических целях.

— Мы напоминаем, что имевшие место во второй половине двадцатого года беспорядки на улицах белорусских городов, направленные против законного правительства, координировались с территории Евросоюза. ЕС продолжает нести ответственность за вклад в дестабилизацию внутриполитических процессов в белорусском обществе путем целенаправленной поддержки оппозиции, представляющей очевидное меньшинство населения. Роль отдельных стран ЕС и конкретных европейских политиков в возникновении и в последствиях беспорядков еще предстоит оценить в Беларуси. Однако уже сейчас можно отметить, что эта роль будет признана негативной и не улучшит имидж Евросоюза в глазах большинства белорусского народа, — заявил Амбразевич, упомянув и конституционную реформу в Беларуси — принятие резолюции, по его словам, затруднит конструктивное взаимодействие всех политических сил в ее рамках.

Инициаторы внесения поправок в документ — Россия и Китай — также заняли сторону Беларуси. Представитель нашей восточной соседки Дмитрий Воробьев заявил, что Совет не имеет мандата для оценки выборов и выполнения международных обязательств какой-либо страной, учитывая, что это прерогатива соответствующих договорных органов. Он также отметил, что подобный документ является проявлением политики двойных стандартов со стороны западных стран, инициировавших его появление. В подтверждение он привел примеры с непризнанием референдума в Каталонии и отказом от проведения всесторонней проверки предполагаемых нарушений прав человека в результате акций протеста в ряде европейских стран и США.

— Если кому-то нужно быть в курсе ситуации с правами человека в Беларуси — вступите в прямой контакт с правительством этой страны. Они открыты для этого. Нет необходимости тратить для этого астрономическую сумму в более чем 2,5 миллиона долларов США и ехать в Киев, Вильнюс или Варшаву, — заявил представитель России.

В защиту позиции нашей страны выступили также представители Кубы и Венесуэлы. В то же время Великобритания, Португалия, Австрия, Япония, Уругвай в своих заявлениях выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси и поддержали документ в том виде, в котором он изначально предлагался. Выступил также представитель офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Кайл Уорд.

В результате голосования все предложенные поправки были отклонены, а сам документ 20 голосами против 7 решено было принять в изначальном виде, при этом два десятка стран решили воздержаться.