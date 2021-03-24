Белстат подсчитал среднюю зарплату за февраль: меньше, чем в прошлом месяце

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Средняя зарплата в феврале составила 1277,1 рубля. Такие данные обнародовал в среду Национальный статистический комитет.

Если вычесть из нее подоходный налог (13%) и взнос в Фонд соцзащиты (1%), в среднем рядовой белорус получает "чистыми" 1 098,3 рубля ( около 420 долларов по текущему курсу Нацбанка.

За последние три месяца средняя заработная плата уменьшилась: по сравнению с январем - на 12,9 рублей, с декабрем прошлого года - на 197,5 рублей.

Минимальную заработную плату увеличили в Беларуси с 1 января 2021 года до 400 рублей. В конце прошлого года парламентарии предложили считать "минималку" по-новому: устанавливать ее "не ниже 30% от прогнозируемого уровня номинальной заработной платы на 2021 год по республике".

Бюджетные организации оптимизируют

По словам министра финансов Юрия Селиверстова, у Беларуси сжат ресурс бюджета , так как увеличиваются затраты на обслуживание долгов и поддержку реального сектора экономики и банковской системы.

В ближайшие пять лет на повышение зарплаты бюджетникам потребуется 7,2 миллиарда рублей в год (более 3% к ВВП республики), отметил глава минфина.

Он считает, что нужно проводить внутриотраслевую оптимизацию, чтобы повышать зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.

"Бюджетному сектору придется уходить от статичного состояния, реформируясь параллельно изменению экономической ситуации. В среднесрочном периоде будет пересмотрен штат всех бюджетных организаций страны", - сказал Селиверстов.

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