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Обсуждали два дня: у НАТО нет единой позиции по "Северному потоку 2"

24.03.2021 16:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Главы МИД стран НАТО обсудили строительство газопровода "Северный поток 2" и не смогли прийти к единой позиции по его строительству.

В частности, Блинкен заявил, что предупредил немецкого коллегу о возможных последствиях для компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

"Мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции", – сказал Блинкен журналистам в Брюсселе, где проходит саммит глав МИД.

Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, министры иностранных дел стран альянса обсудили в Брюсселе тему "Северного потока 2", но не смогли прийти к единой позиции по этому вопросу.

"Эту тему поднимали в течение последних двух дней", – заявил он на пресс-конференции.

По его словам, в НАТО есть разногласия по этой теме, и скрывать это бессмысленно. При этом Североатлантический альянс может стать платформой для обсуждения газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток 2"

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Топливо будет поступать из России в Германию через Балтийское море. 

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новак: газопровод "Северный поток – 2" готов на 95%

С самого начала против этого проекта активно выступают США. Они продвигающие в ЕС собственный сжиженный природный газ и не заинтересованы в конкуренции со стороны РФ. Также против выступает Украина и некоторые европейские страны.

Американские санкции против газопровода США были введены в декабре 2019 года, в результате чего швейцарской Allseas пришлось остановить прокладку. Работы возобновились лишь спустя год.

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Теги: Минск
 
 
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