Появился еще один кредит на жилье. БТА Банк предлагает купить квартиры в Новой Боровой от 9,99% годовых, но есть нюансы

Новый кредит распространяется на готовые и строящиеся квартиры, поручители не нужны, а первоначальный взнос «при соблюдении всех условий» составит всего 10% от суммы сделки. Звучит интересно, но на деле есть моментик.

Как выяснилось, соблюсти условия смогут не все. По договору, помимо первоначального платежа в 10% кредитополучатель должен будет разместить в БТА-банке безотзывной валютный депозит суммой не менее 20% от стоимости квартиры и сроком на 2 года. Соответственно, на момент заключения кредитного договора, покупатель должен иметь на руках сумму не менее 30% от цены квартиры. Часть этих денег будет заморожена на 24 месяца.