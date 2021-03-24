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Появился еще один кредит на жилье. БТА Банк предлагает купить квартиры в Новой Боровой от 9,99% годовых, но есть нюансы
24.03.2021 17:11 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«А-100 Девелопмент» запустила
Новый кредит распространяется на готовые и строящиеся квартиры, поручители не нужны, а первоначальный взнос «при соблюдении всех условий» составит всего 10% от суммы сделки. Звучит интересно, но на деле есть моментик.
Как выяснилось, соблюсти условия смогут не все. По договору, помимо первоначального платежа в 10% кредитополучатель должен будет разместить в БТА-банке безотзывной валютный депозит суммой не менее 20% от стоимости квартиры и сроком на 2 года. Соответственно, на момент заключения кредитного договора, покупатель должен иметь на руках сумму не менее 30% от цены квартиры. Часть этих денег будет заморожена на 24 месяца.
Схема, прямо скажем, не для каждого, но кого-то может и вдохновить. В условиях сложной экономической обстановки, за два года рубль (а за ним и кредит на квартиру) может просесть, а ваш валютный депозит помножится.
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Появился еще один кредит на жилье. БТА Банк предлагает купить квартиры в Новой Боровой от 9,99% годовых, но есть нюансы
«А-100 Девелопмент» запустила новую кредитную программу с БТА Банком. По условиям застройщика, построиться в Новой Боровой теперь можно в кредит на 7 лет. В первый...
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