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Появился еще один кредит на жилье. БТА Банк предлагает купить квартиры в Новой Боровой от 9,99% годовых, но есть нюансы

24.03.2021 17:11 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«А-100 Девелопмент» запустила новую кредитную программу с БТА Банком. По условиям застройщика, построиться в Новой Боровой можно в кредит на 7 лет. В первый год процентная ставка составит лишь 9,99%, далее – 14,69% годовых. Но есть нюанс – воспользоваться кредитом на таких условиях можно только до 15 апреля. Но и это еще не все.

Появился еще один кредит на жилье. БТА Банк предлагает купить квартиры в Новой Боровой от 9,99% годовых, но есть нюансы

Новый кредит распространяется на готовые и строящиеся квартиры, поручители не нужны, а первоначальный взнос «при соблюдении всех условий» составит всего 10% от суммы сделки. Звучит интересно, но на деле есть моментик.

Как выяснилось, соблюсти условия смогут не все. По договору, помимо первоначального платежа в 10% кредитополучатель должен будет разместить в БТА-банке безотзывной валютный депозит суммой не менее 20% от стоимости квартиры и сроком на 2 года. Соответственно, на момент заключения кредитного договора, покупатель должен иметь на руках сумму не менее 30% от цены квартиры. Часть этих денег будет заморожена на 24 месяца.

Появился еще один кредит на жилье. БТА Банк предлагает купить квартиры в Новой Боровой от 9,99% годовых, но есть нюансы

 
Теги: Минск
 
 
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«А-100 Девелопмент» запустила новую кредитную программу с БТА Банком. По условиям застройщика, построиться в Новой Боровой теперь можно в кредит на 7 лет. В первый...
 
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