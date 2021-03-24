Путин утвердил реструктуризацию кредита на строительство БелАЭС

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в белорусско-российское соглашение о кредите на строительство Белорусской АЭС.

10 марта протокол был ратифицирован Госдумой России, 17 марта - одобрен Советом Федерации. Таким образом, российская сторона завершила все ратификационные процедуры по протоколу. Беларусь закончила их в декабре 2020 г.

По состоянию на 1 марта 2021 г из 10 млрд долл, предусмотренных на строительство БелАЭС, использовано средств кредита на 4,7 млрд долл, сообщил во время ратификации официальный представитель правительства РФ, заместитель министра финансов Тимур Максимов. По его словам, общая ориентировочная стоимость строительства составит порядка 6 млрд долл. Просроченные обязательства белорусской стороны отсутствуют.

Протокол был подписан в Москве 14 июля 2020 г. Документ закрепляет пересмотренные по инициативе белорусской стороны условия возврата кредита в связи со снижением уровня мировых цен на нефть и газ, а также переносом срока ввода в эксплуатацию энергоблоков, что повлекло снижение доходности и увеличение срока окупаемости атомного проекта, передает Прайм-пресс.

В документе закреплено продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022 года, перенос начала погашения основного долга по кредиту на 1 апреля 2023 г, замена смешанной процентной ставки по кредиту на фиксированную в 3,3% годовых.