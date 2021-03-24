Бизнес-союз: Выражение позиции о происходящем повышает уровень лояльности к бизнесу

Источник материала: Tut.by

Гражданское общество стало более требовательным к бизнесу, ожидая открытого высказывания позиции о происходящем в Беларуси. Потребители более активно демонстрируют лояльность тем компаниям, которые пострадали за выражение своих убеждений. В это же время государство хочет, чтобы частный бизнес оставался, как говорится, «вне политики». Как в такой ситуации действует отечественный бизнес, обсудили участники дискуссии «Коммуникации бизнеса в период турбулентности» в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В сложившейся в Беларуси политической ситуации давление на бизнес усилилось. Государство ждет от компаний смирения и сохранения статуса «вне политики». Силовые и контрольные органы с особым вниманием относятся к проявляющим гражданскую активность бизнесменам и компаниям.

— Государство почему-то воспринимает бизнес как угрозу, крайне чувствительно реагирует на гражданскую активность бизнеса. Государство даже готово мириться с утратой части ВВП. Оно не имеет стратегии удержания бизнеса и сохранения уровня деловой инициативы, — говорит председатель Комитета по бизнес-коммуникации Республиканского союза промышленников и предпринимателей Роман Костицын.

В это же время общество ожидает от бизнесменов и известных брендов эмпатии и солидарности, отмечают участники дискуссии. Причем молчание влиятельных компаний нередко трактуется общественностью не в пользу бизнеса.

— Появились новые требования и ожидания со стороны стейкходеров, когда от вас ждут не только товар или услугу, а еще и отношение, причем не непосредственно к продукту вашего бизнеса, а к ситуации, которая складывается в социально-политическом поле, — продолжает Роман Костицын.

По его словам, в период обострения общественно-политического кризиса бизнес разделился на тех, кто решил развиваться в прежнем формате, словно вокруг не происходит ничего, выходящего за рамки привычного. Это самая распространенная стратегия поведения отечественного бизнеса. Некоторые компании по разным причинам стали, например, ограничивать сотрудников в выражении их гражданской позиции или использовать другие формы давления на трудовые коллективы. Третья группа бизнеса выбрала стратегию выражения солидарности и эмпатии, стараясь не игнорировать сложившуюся в стране ситуацию. Эта стратегия тоже достаточно распространена, и она приводит к росту лояльности стейкхолдеров к такому бизнесу, указывает председатель Комитета по бизнес-коммуникации РСПП.

Позиция бизнеса не остается незамеченной. Чувствительность гражданского общества к выбранной компанией позиции относительно происходящего вокруг возросла: из-за ошибок в коммуникации с гражданским обществом перенаправляются финансовые потоки; потребители стали более активно выражать свою лояльность к отдельным компаниям. Можно вспомнить, как минчане выстраивались в очереди в кофейню , где силовики разбили витрину, или к цветочному магазину , владельца которого после РУВД увезли на скорой.

— Сегодня мы находимся в той ситуации, когда нельзя отмалчиваться и делать вид, что мы вне общества. Стейкхолдеры говорят, что организация должна действовать в соответствии со своими ценностями. Их выбирает сама организация, но эти ценности должны быть известны общественности. Запрос стейкхолдеров на искренность мне представляется одним из важнейших, — заявляет доктор филологических наук, профессор Ирина Сидорская.

В то же время в редких случаях свою позицию озвучивает крупнейший бизнес страны. Это объясняется тем, что наиболее влиятельные на рынке компании создавались и развивались нередко при взаимодействии с госструктурами.

— Те компании, которые развились выше среднего (что невозможно без поддержки и внимания власти) по морально-этическим соображениям не могут выступать ее оппонентами, — говорит председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.

Тем не менее, по его словам, бизнес обсуждает и вырабатывает некую позицию по разным вопросам, даже если о ней не становится известно общественности, то до госорганов компании доносят ее через бизнес-ассоциации.

— Представители [компаний] должны иметь свою позицию, но форма ее донесения должна обеспечивать разумную безопасность как для учредителей, так и для трудовых коллективов, — заявляет глава РСПП.