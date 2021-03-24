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МИД о резолюции ООН: Мы точно обойдемся без таких назиданий

24.03.2021 18:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси считает, что Совет ООН по правам человека резолюции «штампует под давлением отдельных стран Запада». Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на очередную резолюцию по правам человека в Беларуси.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Печально, конечно, что ряд государств упорно пытается превратить главный правозащитный орган ООН в механизм реализации своих политических целей, не имеющих ни малейшего отношения к правам человека. Вопреки всем принципам Организации, нормам международного права, да и просто логике и здравому смыслу — ведь решение СПЧ принято против правил процедуры меньшинством, а не большинством голосов. Что тут скажешь — очень демократично, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Представитель министерства отметил, что всего неделю назад тот же самый Совет утвердил доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору Беларуси в сфере прав человека. И во время обзора большинство, подчеркнул Глаз, большинство стран-членов Совета положительно оценили работу Беларуси в данной сфере.

— Сегодня мы видим разворот в диаметрально противоположную сторону. Очень последовательно. Пытаемся найти логику. Скорее всего, мы в очередной раз стали свидетелями фарса на тему «осуждаем Беларусь», разыгранного Евросоюзом, который инициировал резолюцию и лоббировал ее принятие. Просто ЕС в который раз захотелось рассказать нам, белорусам, как нам жить в своей стране, — сказал Глаз.

В МИД Беларуси подсчитали, что «одиозная резолюция» будет стоить бюджету ООН больше двух с половиной миллионов долларов в течение одного года.

— Вдумайтесь в эти цифры — они пойдут на оплату зарплат и путешествий персонала! Неужели ООН не на что потратить эти средства? Например, на вакцины или помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией. Мы точно обойдемся без таких назиданий. А новую «хотелку» ЕС в виде свежеиспеченной резолюции СПЧ ООН постигнет та же участь, что и мандат специального докладчика СПЧ по ситуации с правами человека в Беларуси — никому, кроме своих хозяев, она не будет нужна, — заявили в МИД.

 
 
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МИД Беларуси считает, что Совет ООН по правам человека резолюции «штампует под давлением отдельных стран Запада». Так во внешнеполитическом ведомстве...
 
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