Белорусы стали вдвое чаще заряжать электрокары

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Объем потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта в Беларуси в 2020 году в сравнении с предыдущим годом вырос почти вдвое, рассказали в Министерстве энергетики республик.

В 2020-м этот показатель составил 7,7 миллиона кВт·ч, годом ранее – только 4 миллиона кВт·ч, рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, общаясь с коллективом электросетей Дзержинского района.

"Основа для развития электротранспорта в Беларуси сформирована: приняты стимулирующие меры для роста спроса на электромобили. Льготы распространяются как при покупке электротранспорта, так и при создании зарядной инфраструктуры", – рассказали в министерстве.

В ведомстве предполагают, что рост потребления энергии для электротранспорта продолжится.

По последним данным, сейчас по белорусским дорогам ездят уже больше 2,5 тысяч электромобилей. В Минэнерго считают, что с учетом ввода в промышленную эксплуатацию Белорусской атомной станции развитие этого вида транспорта особенно эффективно.

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