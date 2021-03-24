Единая валюта: эксперты оценили перспективы общего рынка финансов ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Никита Чикунов, Sputnik.

Эксперты полагают, что в будущем эти меры повысят качество жизни рядовых граждан, а также станут важным шагом на пути к созданию единой союзной валюты. Подробнее – в материале Sputnik.

Взять рынок под контроль

В минувшую пятницу, 19 марта, консультативный комитет по финансовым рынкам при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудил практические шаги по созданию общего рынка финансов ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, члены комиссии рассмотрели и одобрили два проекта соглашения. Первый проект – о создании наднационального регулятора (органа, контролирующего общий финансовый рынок), разработанный агентством Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Второй – о стандартизированной лицензии для банков и страховых компаний (устанавливающей единые правила для работы этих организаций) за авторством Центробанков стран ЕАЭС.

Механизм стандартизированной лицензии очень важен для стабильной работы банковской сферы, уверен младший экономист Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики Юрий Кофнер.

"В России требования для работы банков гораздо более строгие, чем, например, в Кыргызстане – больше форм отчетности, документы проверяются намного детальнее. Кыргызская сторона не хочет принимать российские правила, заявляя, что они "душат" местные банки. Россия же говорит, что свободный приход банков из Кыргызстана – опасный сценарий, поскольку их будет почти невозможно контролировать. Поэтому важно прийти к консенсусу – выработать общие правила для всех банков", - подчеркнул он.

Если идея стандартизированной лицензии представляется опрошенным Sputnik экспертам удачной, то перспектива появления общего наднационального регулятора вызывает вопросы. Прежде всего, по причине неясности функций этого органа.

"Сценарий единого Центробанка маловероятен, потому что там будет идти речь о единой валюте, а до этого еще далеко. Наверное, правильнее говорить о создании комитета представителей ЦБ стран ЕАЭС. Этот комитет будет согласовывать правила работы банковского сектора", - предположил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Это мнение разделяет и директор российского Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.

"Наднациональный регулятор, как мне кажется, будет разрабатывать общее финансовое законодательство. За годы независимости наши страны в этой сфере сильно разошлись, особенно по части налогов и бухгалтерии, поэтому их нужно привести к общему знаменателю – то есть, создать одинаковые для всех правила игры", - заметил эксперт.

Создание регулятора может быть предвестником перехода стран ЕАЭС к новому формату законодательству, добавил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Общий регулятор – это очень правильная задача, которую можно только приветствовать. Я надеюсь, мы придем в итоге к модельному законодательству – когда страны вместе разрабатывают законопроект, затем с небольшими изменениями, но непринципиальными, вводят этот общий закон у себя внутри государства", - сказал он.

Однако главный вопрос заключается в том, какие полномочия в конечном итоге получит регулятор, и сможет ли он напрямую воздействовать на финансовые организации, считает Юрий Кофнер.

"Все зависит от того, какие полномочия в сфере надзора получит этот регулятор. Можно себе представить, что он будет давать лицензии всем банкам и финансовым организациям в ЕАЭС и, при необходимости, их забирать. Но пока я не вижу большого желания со стороны Центробанков делиться этими полномочиями. Либо это будет самостоятельный регулятор, либо его функции будут ограничиваться только рекомендациями", - резюмировал экономист.

Часть масштабного плана

Соглашения, рассмотренные на заседании консультативного комитета, являются частью Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС (подписана в октябре 2019 года – Sputnik).

Создать этот рынок планируется до 2025 года. Он будет охватывать три сектора каждого государства: банковский, страховой и сектор ценных бумаг.

За последующие четыре года страны Союза должны гармонизировать финансовое законодательство, открыть рынки для финансовых организаций друг друга, сформировать общее биржевое и платежное пространство, а также создать специальный надзорный орган, который будет контролировать рынок и его участников.

В конечном счете капиталы и финансовые услуги на пространстве ЕАЭС будут передвигаться свободно, а население получит доступ к дополнительным банковским и страховым продуктам, уверен Никита Мендкович.

"Общий финансовый рынок – безусловная необходимость. Для экономик важно свободное движение капиталов, чтобы деньги из одних стран могли вкладываться в другие, чтобы появлялись новые рабочие места и предприятия. В данный момент есть много барьеров, поскольку у каждой страны есть собственные учетные правила, собственное налоговое и банковское законодательство", - сказал он.

Особенно много препятствий сейчас существует в банковском секторе, заметил Юрий Кофнер.

"Есть совершенно банальные и мелкие вещи. Чтобы гражданин Казахстана смог открыть банковский счет в России, ему нужно сделать перевод своего паспорта с казахского языка на русский. Не страшно, но не очень приятно. Если говорить о более значимых трудностях, то можно вспомнить о разном уровне взимаемых банками стран ЕАЭС комиссий за международные переводы, а также о неразвитости платежных систем внутри Союза", - рассказал эксперт.

Заинтересованность в единой валюте

После создания общего финансового рынка страны Союза неизбежно вернутся к теме единой валюты, уверен заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

"Рано или поздно страны ЕАЭС выйдут на проблему единой валюты. Беларусь и Казахстан эту идею уже отвергали, опасаясь потери суверенитета. Но интеграция вновь и вновь подталкивает наши страны к обсуждению этого вопроса", - заверил он.

Юрий Кофнер, в свою очередь, считает идею единой валюты "красивой картинкой", в осуществлении которой стороны не заинтересованы из-за экономической нецелесообразности.

"Расчеты нашего института показывают, что дополнительный рост ВВП стран ЕАЭС после создания единой валюты в целом составит не более 1%. Ради этого страны не станут отказываться от суверенитета в денежно-кредитной политике", - заверил собеседник Sputnik.

Однако, с такой точкой зрения не соглашается Дмитрий Офицеров-Бельский. По его мнению, единая валюта избавит страны ЕАЭС от серьезных проблем во взаимной торговле.

"У нас есть общее таможенное пространство. Если курс рубля упадет, а казахстанский тенге и белорусский рубль останутся на прежних позициях, то российское производство начнет доминировать на рынке – курсовая разница почти моментально удешевит российские товары. Рубль упал на 10% - товары стали на 10% дешевле. В результате наши партнеры начнут защищаться от дешевого российского экспорта, станут вводить пошлины. Такая валютная нестабильность очень серьезно дезорганизует нашу взаимную торговлю", - объяснил эксперт.

Чем выгоден общий рынок?

В долгосрочной перспективе общий финансовый рынок выгоден всем странам Евразийского экономического союза, подчеркнул Андрей Суздальцев.

"Гражданам общий финансовый рынок выгоден, поскольку снижаются издержки производителей, снижаются цены, увеличивается конкуренция. Все эти факторы позитивно сказываются на доступности и качестве продукции. Уровень жизни по странам Союза начнет постепенно выравниваться. Страны, которые по своему экономическому развитию слабее, начнут подтягиваться к лидерам", - сказал он.

Некоторые позитивные изменения, в том числе для обычных граждан, действительно будут, подтвердил Никита Мендкович. "Создание общего рынка может привести к снижению стоимости банковских услуг, в том числе за счет падения комиссий при переводах – это вполне вероятный сценарий", - отметил эксперт.

Однако, по его словам, не следует ожидать быстрых позитивных перемен, потому что в ближайшие годы будут формироваться только основы взаимодействия стран в финансовой сфере.

"Мы с вами плывем на корабле, и сейчас обсуждается работа машинного отделения. Напрямую пассажиров это обсуждение не затрагивает, но работа этого отделения влияет на то, с какой скоростью и с каким комфортом мы добирается к конечной точке", - заключил эксперт.